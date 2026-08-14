Los Leones vs. Japón, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los Leones y Japón se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026. En los papeles, la selección argentina se perfila como candidata al triunfo. El encuentro está programado para las 14 (horario argentino) en el estadio Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El seleccionado dirigido por Lucas Rey se clasificó a la Copa del Mundo tras consagrarse campeón de la Copa Panamericana 2025, edición en la que goleó 10 a 0 a Uruguay en la final. El combinado nipón, por su parte, se quedó con uno de los cuatro cupos disponibles a través del Torneo Mundial de Clasificación 1, en el cual también se clasificaron Inglaterra, Malasia y Pakistán.

Lucas Rey será el entrenador de los Leones en el Mundial 2026 que se disputará en Bélgica y Países Bajos Rodrigo Néspolo - Canon digital

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 26 de julio de 2021, por la primera ronda de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia del Covid-19). Entonces, los Leones se quedaron con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Leandro Tolini y Nicolás Keenan (Kenta Tanaka descontó para Japón).

Los Leones vs. Japón: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo A del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026.

Día : Domingo 16 de agosto.

: Domingo 16 de agosto. Hora : 14 (horario argentino).

: 14 (horario argentino). Estadio : Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

: Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Árbitro: A confirmar.

Los Leones vs. Japón: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 14 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los Leones corren con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.55 contra los 3.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Japón. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.00.