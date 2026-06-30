Inglaterra se mide ante Rep. Democrática del Congo: esoterismo y chamanes por Kane y el pase a octavos del Mundial

El fútbol tiene múltiples componentes que lo convierten en un atractivo que, probablemente, no pueda ser comparado con ningún otro deporte, evento o manifestación a nivel global. Y la Copa del Mundo, su máxima cita, potencia todo tipo de situaciones y emociones. Se puede ir desde la más profunda representación, del orgullo de defender una bandera y poner sobre el mapa a un lugar olvidado o relegado; a las prácticas más insólitas y no siempre vinculadas a cuestiones muy nobles.

Se trata de creer o reventar. El fútbol, muchísimas veces, tira paredes con el esoterismo y escribe nuevos y diversos capítulos. Este miércoles a las 13, en busca de los octavos de final, Inglaterra se cruzará con República Democrática del Congo, que bajo esa denominación juega su primer Mundial (en 1974 lo hizo como Zaire) y disfruta haberse metido en los dieciseisavos de final. Al equipo africano, que provocó júbilo en su país, le atribuyeron presuntos “conjuros” antes de llegar a Norteamérica.

Yoane Wissa ya le convirtió a Uzbekistán y celebra con sus compañeros (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Durante la tanda de penales, un hombre del Congo realizó una especie de ritual mágico”, había disparado Eric Chelle, técnico de Nigeria, sobre un presunto comportamiento ligado a lo extradeportivo durante la definición en la que los congoleños vencieron a las Súper Águilas, en 2025, para garantizarse un boleto al repechaje mundialista.

La escena incluyó que en plena tanda de penales, desde los bancos de suplentes se observaban y acusaban por algún comportamiento indebido. “Vi a una persona agitar agua o algo similar, era para echar un hechizo”, había agregado el entrenador nigeriano sobre el accionar de sus pares de República Democrática del Congo, quienes al ser consultados por la situación desmintieron haber procedido así.

🚨 El DT de 🇳🇬 Nigeria perdió los estribos cuando se dio cuenta que un miembro del CT de 🇨🇩 RD Congo estaba usando “magia negra vudú” durante los penales.



RD Congo ganó 3-4 la tanda. OJITO. 👀📿🔮 pic.twitter.com/v0Geq7iqme — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) November 17, 2025

Más allá de si efectivamente se trató de agua bendita, algún preparado para “bloquear” a los adversarios o, simplemente, de una confusión que tomó ribetes absurdos para justificarse sobre lo acontecido en el campo de juego, el plantel congoleño afrontará el partido más grande de su historia con el anhelo de dar otra sorpresa: en la fase de grupos, le empató a Portugal (1-1) y generó impacto.

Harry Kane, el capitán y goleador inglés, quien acumula 11 gritos en Copas del Mundo, celebró tanto en el debut contra Croacia (hizo un doblete) como en el cierre de la ronda inicial, ante Panamá (le marcó de cabeza), pero no pudo quebrar la resistencia de Ghana. El esoterismo, otra vez, presuntamente asoma como respuesta a ese empate sin tantos.

El brujo ghanés que se atribuye haber "bloqueado" a Kane

“Le estoy lanzando un hechizo a Harry Kane. Ya he demostrado mis habilidades en el pasado, así que sé lo que tengo que hacer para detenerlo. No le deseo una lesión grave, solo lo suficiente para que pierda su forma contra la selección nacional de mi país”, había declarado Nana Kwaku Bonsam, un brujo que se transformó en ocasional figura mediática en Ghana.

Durante el Mundial 2014, Bonsam también había tomado notoriedad pública en su país, ya que se había atribuido dañar a Cristiano Ronaldo en la rodilla. Sin embargo, la acción del Diablo de los miércoles, uno de los nombres con los que es conocido Bonsam, no resultó tan satisfactoria como vaticinaba: CR7 convirtió y los portugueses se impusieron 2-1 en aquel duelo ocurrido hace 12 años.

Sobre el “bloqueo” a Kane para el partido contra Ghana en este Mundial, el brujo Bonsam advirtió –según consignó el Daily Star- que ya “levantó” el conjuro contra el capitán y máximo artillero británico, que volvió al gol ante Panamá. El tema tuvo tanta repercusión que en un programa de la televisión peruana convocaron a chamanes para “quitar la maldición” al 9 inglés.

🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 Un grupo de chamanes Peruanos realizaron un ritual para quitar la maldición del brujo ghanés contra Harry Kane. 🤔🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/DMk4xkE452 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 27, 2026

Hechizos, amarres y trabajos al margen, República Democrática del Congo se debate entre la emoción que provoca su seleccionado en este Mundial y el riesgo sanitario que crece entre la población del país: la epidemia de ébola crece y, según el último reporte oficial de las autoridades, hay al menos 1300 casos de ébola confirmados y los muertos son 375.

Por esa enfermedad, previo a la realización de la Copa del Mundo, el plantel desarrolló una estricta burbuja sanitaria en Europa antes de viajar a disputar el certamen más esperado, al que llegó luego de derrotar a Jamaica (1-0) en el repechaje desarrollado este año. El fútbol es, otra vez, un motivo de alegría e ilusión.

República Democrática del Congo y la histórica celebración por pasar de fase (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gedeon Kalulu, defensor del equipo africano, se centra en lo estrictamente deportivo y anhela que junto con sus compañeros protagonicen otro batacazo: “Vamos a enfrentar a Inglaterra con ganas de marcar goles, porque así solo se ganan los partidos”.