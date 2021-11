Internas en Boca: Vignolo reveló cómo se tomó Sebastián Battaglia la intromisión de Riquelme en el vestuario

Después del partido frente a Argentinos Juniors, que su equipo sorteó con una victoria, el entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, habló con la prensa y para despedirse del periodista que lo entrevistaba lanzó una fina ironía que no pasó desapercibida: “Me voy. No vaya a ser cosa de que se me metan en el vestuario”.

Como toda frase dicha casi al pasar, carece de sentido sin un contexto. Unos días antes, la noticia del Mundo Boca había sido la charla que había mantenido el vicepresidente de la institución, Juan Román Riquelme, con los jugadores del equipo en el vestuario. Un día después de ese evento, el técnico y su capitán Carlos Izquierdoz brindaron una conferencia de prensa para apaciguar las aguas, algo que lograron a medias. Ahora, el periodista Sebastián Vignolo, de ESPN, aportó nueva información sobre la interna xeneize, y en especial, acerca del joven DT.

“A Battaglia no le gustó lo que pasó el otro día en la cancha de Boca. No le gustó cómo quedó ante sus jugadores, ante nuestra opinión. Él estaba en una conferencia de prensa y se enteró ahí de lo que pasó”, explicó Vignolo.

Sobre la mencionada conferencia, el cronista confirmó que el motivo era, efectivamente “bajar los decibeles” ante la inminencia de un encuentro definitorio por Copa Argentina, donde Boca se juega su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. “No quería generar una situación inestable. Fue a tratar de poner paños fríos a tapas de diarios y opiniones”, aseguró. Al mismo tiempo, el conductor opinó que esa decisión “no estuvo bien” y “no hacía falta”.

La revelación de Sebastián Vignolo sobre Battaglia

Por otra parte, el relator de 46 años explicó quién fue el destinatario de sus dichos en el estadio Malvinas Argentinas: “Lo que dijo el otro día no fue para los periodistas; fue para decir: ‘Voy a tratar de que no se meta ya nadie en el vestuario sin que yo sepa’”. En esa línea, el narrador aclaró que Battaglia “no tiene problema” con que los directivos ligados al fútbol hablen con los jugadores en el vestuario, siempre y cuando él esté informado de la situación: “El tema es que él no sabe porque estaba en conferencia de prensa. Quedó desautorizado con sus futbolistas. Esto es información, por eso lo digo públicamente”, reiteró Vignolo.

Al mismo tiempo, hizo la salvedad de que el DT “puede durar 10 años” y “ser el Gallardo de Boca”; “pueden vivir felices, no es un escándalo”, acotó sobre la relación entre directivos y entrenador. Por último, el “Pollo” estimó que “Riquelme tiene que ir al vestuario”, “el Consejo de fútbol tiene que hablar con el técnico” y él “tiene que aceptar sugerencias”, a la vez que, considera, Battaglia “tiene que armar el equipo”. Sin embargo, el periodista dijo que todo esto debe hacerse “en su justa medida”, y ejemplificó: “Si yo voy a tu lugar, te tengo que avisar. Es lo que corresponde”, concluyó.