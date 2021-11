La sentencia de Mariano Closs sobre dos juveniles de Boca: “Están para que sigan jugando”

Los juveniles de Boca Juniors fueron, en el último tiempo, muy solicitados por los hinchas xeneizes. Ante el mal juego del equipo, los futbolistas surgidos en la institución aportaron una cara distinta al equipo, lo cual entusiasmó a la afición de La Ribera. Sin embargo, el conductor televisivo Mariano Closs siempre ha sido cauto con la aclamación de la tribuna y de un sector del periodismo, aunque esta semana se encargó de destacar la labor de dos jugadores en particular que, en su opinión, “están para que sigan jugando”.

Para Closs, el centrodelantero Luis Vázquez, y el marcador de punta derecho Marcelo Weigandt, que no podrá jugar por seis meses por una lesión en el hombro, en circunstancias normales no deberían salir del equipo.

“El nueve de Boca es un chico que está para mantener; participe o no, está. Cada pelota que va al área, o al área chica, a mí me da la sensación de que va a hacer algo”, lo elogió el relator. Sobre el resto de los jugadores jóvenes que aparecieron en el último tiempo, estimó que “van a ir fluctuando”. “Los otros, alternan. Y te lo incluyo a (Agustín) Almendra: van a tener partidos buenos, malos; más destacados o menos destacados”, pronosticó.

La opinión de Mariano Closs sobre los juveniles de Boca

Contra el pedido del gran público, Closs dijo que el problema no es del entrenador, ya que “los chicos” están teniendo oportunidades, si no que la mayoría de ellos “no están dando la talla”: “Él prueba con todos, que veamos que Vázquez es titular y Weigandt juega siempre, no significa que le este errando a los otros”, señaló.

Luego, el animador puso como ejemplo el partido de la semifinal de Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, donde jugaron Cristian Medina y el propio Almendra: “Nadie se iba a hacer responsable del armado. Tienen un tranco que les falta para este tipo de partidos. Son buena compañía. No creo que sean los abanderados. Son grandes escoltas de aquellos que el día de mañana incorporará Boca”.

Por otra parte, Closs dijo coincidir con Juan Román Riquelme en que “el mejor”, “más importante” y “distinto” jugador que tiene Boca es el delantero colombiano Sebastián Villa, quien recién se está reincorporando al equipo tras cumplir una pena por mal comportamiento. A su vez, indicó que Eduardo Salvio es “un jugador de jerarquía” que tendrá que corroborar a su regreso de una larga inactividad. Por último, se preguntó si Boca “está para jugar un torneo internacional con este plantel”, y le recomendó a la dirigencia que construya el equipo mirando “para adelante”.