El relato con cantito de “Bambino” Pons que hizo reír a sus compañeros

Muchos relatores de fútbol tienen algún yeite que los caracteriza. Si Víctor Hugo Hugo Morales patentó el “tatata” y Sebastián Vignolo el “cantalo, cantalo, cantalo”, sin dudas, el recurso distintivo del relator Juan Manuel “Bambino” Pons es su canto a la hora de narrar los goles. Por eso, es frecuente que, cuando visita el estudio de “F90″, programa que conduce el propio “Pollo” en ESPN, los periodistas les pidan que “haga su gracia”. Este viernes no fue la excepción, y en plena entrevista con el delantero de San Lorenzo, Franco Di Santo, lo desafiaron a que dramatice una anotación ficticia del futbolista de 32 años.

En tono distendido, el cronista Juan Carlos Pellegrini, que estaba al lado de Di Santo, les confesó a sus compañeros que “el personaje” que había atrapado al jugador era el Bambino Pons. “Estás nuevo. No tenés una cana”, lo bromeó el protagonista. Prendido al juego, Pons contestó: “¿Sabés cómo viene la pintura?”. Luego, Vignolo le consultó a Pons: “¿Le cantaste algún gol a Di Santo?”. Claro: durante muchos años, el Bambino relató los partidos de la Premier League, donde Franco jugó entre 2008 y 2013 (Chelsea, Blackburn Rovers y Wigan Athletic). Pons contestó afirmativamente y hasta evocó los directores técnicos que tuvo en su paso por el equipo azul: “Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink y Carlo Ancelotti”.

Bambino Pons cantó un gol en vivo e hizo reír a todos

Asistido por Vignolo, el periodista pidió complicidad a su colega para ejecutar su “obra”: “Hacete vos un relato y yo canto la canción. Que sea contra un equipo brasileño porque los rivales me van a acogotar si no”, le pidió entre risas. Acto seguido, el “Pollo” comenzó con la narración ficticia: “Hay tiro libre para San Lorenzo, le va a pegar Ortigoza, por el segundo palo está Di Santo, viene el centro gol”. Con la melodía de “Can’t take my eyes off you”, compuesta en 1967 por Bob Crewe y Bob Gaudio, Pons entonó: “I love you franco, larararala, i love you franco, y es el del ‘Ciclón’”. Para rematar, Oscar Ruggeri confesó: “Franco, estamos muy mal. Muy locos”.

Para terminar la conversación, Pons elogió al jugador y lo definió como un nueve “muy laborioso”, que trabaja “para el equipo”, y asemejó su juego al de Erling Haaland o Robert Lewandowski. Di Santo coincidió con la descripción de su colega y agregó: “Si tengo que hacer el rol de nueve lo puedo hacer, no tengo problema; pero si vos me decís prefiero salir un poquito más a jugar y conectarme con mis compañeros. Y si hay que correr para atrás, sacando excepciones como Leo (Messi) y ese tipo de jugadores, tenemos que correr todos”.