Ganó Boca. La curiosa frase de Sebastián Battaglia y el desahogo de Agustín Rossi

Apenas minutos después del triunfo de Boca sobre Argentinos en Mendoza, que clasificó al conjunto xeneize para la final de la Copa Argentina, Sebastián Battaglia sorprendió al lanzar una frase cargada de ironía. “Me voy, me voy. No sea cosa de que se me metan en el vestuario”, dijo el DT en el final de sus declaraciones a TyC Sports, en clara alusión a la intromisión de Juan Román Riquelme en el vestuario de la Bombonera el sábado pasado, luego de la derrota contra Gimnasia.

Con esas palabras que fueron leídas como irónicas, más en sintonía con el presidente del Consejo de Fútbol que en enfrentamiento, Battaglia se desahogó después de padecer un partido en el que Boca no jugó bien, pero que lo dejó a un triunfo de clasificarse para disputar la Copa Libertadores el año que viene.

"Bueno, me voy. No vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario".

Firma: Sebastián Battaglia. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/J3b5C3odKg — TyC Sports (@TyCSports) November 4, 2021

“Fue un rival muy duro, muy difícil, que juega muy bien al fútbol. Los muchachos merecen estar en la final porque hacen un esfuerzo enorme. El partido fue palo y palo, parejo. Por momentos no encontrábamos la pelota. Después equilibramos y encontramos el gol, que nos sirvió para ganar. Se lo dedico a los muchachos, a mi familia, a la gente que apoya y quiere y tira buena onda”, resumió el entrenador.

Otro que aprovechó para desahogarse fue Agustín Rossi, la figura del partido, que había sido muy criticado desde el sábado por su apresurada salida que terminó con el penal que le dio el triunfo al Lobo hace cuatro días.

“Costó mucho llegar hasta acá. Desde hace tiempo venimos comiendo m... Tenemos la posibilidad de volver a jugar una final. Tuvimos partidos complicados y ahora estamos a un partido de lograr el título y entrar a la Libertadores, que es el principal objetivo”, analizó el arquero de Boca.

Boca celebra con el cheque que recibió como finalista del torneo. LA NACION/Marcelo Aguilar

Luego, se enfocó en sus seres queridos: “Quiero mandar un saludo a mi señora, a mi mamá, a mis tías y mis abuelos. La familia pasó una semana muy fea a raíz de las críticas que recibí. A veces cuesta seguir. Uno tiene que escuchar muchas cosas. Se habla mucho más de las cosas malas que de las buenas y creo que son más las buenas que las malas. Fue un año difícil. El año pasado me tocó perder a mi papá. Y acá estamos. Por eso, lo dedico a ellos”.

En tanto, el capitán Carlos Izquierdoz, que cumplió 33 años en la misma jornada del partido, comentó: “Argentinos nos planteó un partido inteligente, cubrían bien las líneas de pase. Buscaban el lado opuesto con un pase y lo corregimos en el segundo tiempo. Tuvieron dos jugadas peligrosas por distracciones nuestras. Fue un partido parejo, se lo iba a llevar el que convirtiera, y fuimos nosotros. Hay que felicitar a todos estos chicos. Hace un año les dijimos que iban a empujar a los grandes para mejorar, y vienen respondiendo con creces”.

Boca derrotó 1 a 0 a Argentinos con un gol de Luis Vázquez y jugará la final de la Copa Argentina con Talleres, de Córdoba, o Godoy Cruz, de Mendoza, que se enfrentarán el 12 de noviembre.