El enojo de Juan Román Riquelme: tras la derrota de Boca ante Gimnasia, el vicepresidente hizo bajar a los jugadores del micro y los reunió en el vestuario

Boca suma momentos de tensión. La derrota con Gimnasia no fue una más. El equipo de Sebastián Battaglia perdió 1-0 en la Bombonera, y en la antesala de un partido crucial para poder ingresar en la Copa Libertadores 2022 su vicepresidente, Juan Román Riquelme, mostró su enojo por el funcionamiento del equipo.

El equipo de la Ribera sumó su segunda caída consecutiva, ya que en la fecha anterior había perdido con Vélez en Liniers, por 2-0. Incluso había dejado una imagen peor que ante Gimnasia, ya que ni siquiera había mostrado rebeldía para sobreponerse a la adversidad. Ante el Lobo, al menos demostró empuje y actitud para buscar el empate, aunque no lo consiguió.

Riquelme vuelve a ingresar a la Bombonera

El vicepresidente e ídolo de Boca Juniors, muy molesto, tuvo una reunión con los jugadores luego de la caída en la Bombonera, por la 19na fecha del Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Algunos testigos contaron a la prensa que los jugadores ya se habían subido al micro para volver hasta su sitio de concentración cuando Riquelme pidió que se bajaran y regresaran al vestuario.

Luego del encuentro, que duró aproximadamente 10 minutos y del que no trascendió el contenido, el exjugador y actual directivo se retiró de la Bombonera sin hacer declaraciones. Los jugadores, que no habían hablado con la prensa luego del encuentro, tampoco lo hicieron al volver al micro.

La derrota complicó a Boca en su objetivo de meterse en zona de clasificación para la Copa Libertadores , aunque el miércoles se enfrentará a Argentinos en Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina, cuyo ganador saca pasaje directo al torneo más importante del continente.

El nivel flojo de Boca ante Gimnasia

No es la primera vez que Riquelme, disconforme con alguna situación, arma una reunión con el plantel. Una de ellas fue cuando empezaron a haber declaraciones en donde más de un futbolista había manifestado sus ganas de emigrar de Boca. Otra vez fue para motivar y darle ánimos al plantel., como en la previa del superclásico con River.

Tras la última derrota en el superclásico ante River, el actual presidente del Consejo de Fútbol de la entidad de la Ribera había manifestado analizando la jerarquía del plantel. “Este mismo plantel lo eliminó dos veces a River. Este equipo tiene jerarquía. Estamos contentos con los jugadores” .

Boca vs Gimnasia. 30-10-21 LA NACION/Mauro Alfieri

La derrota con Gimnasia generó preocupación en el cuerpo técnico y los dirigentes, sobre todo porque el miércoles Boca jugará ante Argentinos por el pasaje a la final de la Copa Argentina. Nada menos. Riquelme lo dijo claro luego: habló de la “obligación” de clasificarse a la Copa Libertadores 2022.

“La obligación de clasificarnos”

Pasada la medianoche, en la mismísima Bombonera, Riquelme -públicamente- negó que estuviera disconforme con los jugadores: “Fui a agradecer a los jugadores porque hicieron un esfuerzo muy grande. El primer tiempo ante Gimnasia no fue bueno, el segundo tiempo fue todo lo contrario, fue lo que queremos. Estamos agradecidos al hincha por el cariño y el apoyo que nos da. Esperamos ver más tiempo el nivel del segundo tiempo que tuvimos que hoy. No pasó nada. Saludé a los jugadores. Me gusta el fútbol, el segundo tiempo han errado muchos goles, han hecho un gran segundo tiempo, la sacaron en la línea más de una vez, el arquero tapa una increíble a Almendra. Ya cuando pegó una en el palo, dije ‘chau, hoy viene un día complicado”. Pero fui a agradecer a los jugadores porque están haciendo un esfuerzo muy grande”.

Sobre el partido del miércoles con Argentinos por la Copa Argentina , Riquelme opinó: “Todos los partidos son complicados e importantes. Representamos a nuestro club. Vamos a enfrentar a un equipo que pelea y corre mucho, no nos va a regalar nada. Si queremos estar en la final, vamos a tener que hacer lo que hicimos en el segundo tiempo”.

Sebastían Battaglia DT de Boca Télam

Sobre la Copa Libertadores 2022, Riquelme agregó: “Los chicos están haciendo las cosas bien, han sumado mucho. Sabemos lo que representa la Copa Libertadores para Boca y tenemos la obligación de clasificarnos por la Copa Argentina o el Torneo . El miércoles tenemos una final y esperamos hacerlo bien”.

Incluso habló de cómo lo ve a Sebastián Battaglia en el rol de entrenador principal: “¿Battaglia? Está bien, está contento. Está en su club, la gente lo quiere, nosotros también. Cumple el sueño de toda su vida. Jugó en Boca, tuvo su despedida, ganó muchos títulos y ahora dirige al club. Está disfrutando mucho”.

Por último, se refirió a la seguidilla de partidos, explicó que entendió el resultado ante Vélez porque “los jugadores llegaron muy cansados al partido”. Aportó su visión del semestre en la siguiente dirección: “No nos dejaron respirar este semestre a los muchachos con la seguidilla de partidos y se nos está haciendo largo. Fijate que cada dos o tres partidos se lesiona alguno. Necesitamos clasificar a la Libertadores y merecidamente los muchachos necesitan vacaciones”.

Clasificar a la Copa Libertadores 2022. Esa es la cuestión que marcará el pulso del futuro de Boca.