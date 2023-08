escuchar

En el video, el hombre está con el torso desnudo y otra persona frente a él le pega puñetazos a la altura del estómago. Una y otra vez. El que recibe los golpes siente los impactos, pero los soporta con estoicismo. Sabe que eso es parte de su entrenamiento para estar bien preparado y en estado para su trabajo. Ocurre que este personaje musculoso que aparece en las imágenes, que se llama Yassine Cheuko, es, ni más ni menos, que el que se encarga de la seguridad de Lionel Messi en su estadía en Miami.

Cheuko es un exsoldado del ejército de los Estados Unidos. En su foja de servicio figura que combatió en Irak y Afganistan como Navy Seal. También es experto en artes marciales y boxeo, y participó en varias contiendas de Artes Marciales Mixtas (MMA), según lo que consigna el medio estadounidense Miami Diario.

Así entrena Yassine Cheuko, el custodio de Messi en los Estados Unidos.- Fuente: ig yasstcheuko

Con toda esa experiencia en el terreno de la lucha y la seguridad, este exmilitar de los Estados Unidos fue contratado por Inter Miami para que se ocupe de la custodia de Lionel Messi, el astro argentino que desde hace unos meses forma parte de ese equipo, y también de su familia.

De este modo, Cheuko se convirtió en una especie de sombra del rosarino, y se lo puede ver siempre muy cerca de La Pulga en cada una de sus salidas. También, cuando el capitán del seleccionado argentino juega para el Inter Miami, este vigilante guardaespaldas lo sigue desde las líneas laterales del campo de juego, más o menos como si fuera un juez de línea.

Este hombre, que tiene encomendada una tarea tan importante como cuidar de la seguridad del mejor futbolista del planeta, comparte en sus redes sociales algunas de sus rutinas de entrenamiento. Y allí se ve cómo el hombre mantiene su estado físico a fuerza de piñas y patadas, que a veces pega él, y a veces, recibe.

El entrenamiento de Yassine Cheuko, el guardaespaldas de Lionel Messi y familia.- Fuente: Ig / @yasstcheuko

Así, se puede recorrer el Instagram de Cheuko para encontrarlo en situaciones de combate, con distintos rivales o sparrings, o también golpeando bolsas con sus guantes de boxeo. Hay además posteos en los que el hombre está levantando pesas, otros en los que corre, y otros más en los que practica diversas tomas de lucha o defensa personal.

Pero además de desarrollar sus músculos y ponerlos constantemente a prueba, el guardaespaldas del 10 del Inter Miami tiene su propia filosofía. Es así que, en su perfil del Instagram, Cheuko escribió una aguda reflexión: “El hombre fuerte no es el buen luchador ni el buen boxeador. El hombre fuerte es solo el que sabe controlarse cuando está enojado”.

Desde que le encargaron la custodia de Messi, este experto en seguridad multiplicó varias veces su cantidad de seguidores en Instagram. Al día de hoy su cuenta tiene más de 169 mil seguidores, aunque sus publicaciones no son recientes. Al menos, no ha posteado nada desde que se convirtió en el custodio de la familia Messi. Lo que no quiere decir que haya dejado de entrenar.

Yassine Cheuko, el guardaespaldas de Lionel Messi, practica varios artes marciales, entre ellos el Boxeo Tailandés Ig / @yasstcheuko

Lo cierto es que después de ver en las redes de Yassine Cheuko sus demostraciones de fuerza y resistencia, solo por las dudas, cualquiera deberá pensar dos veces antes de acercarse a pedirle un autógrafo a Messi o a algún integrante de su familia.