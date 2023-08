escuchar

El sábado 26 de agosto se confirmó la muerte de Hernán Terranova, ex participante de la edición 2017 de Cuestión de Peso (eltrece), quien se encontraba en terapia intensiva en coma farmacológico como consecuencia de diversas patologías. Uno de los que se refirió a la noticia fue el doctor Alberto Cormillot, quien era uno de los profesionales a cargo de controlar la salud de los participantes durante el ciclo.

El fallecimiento a los 47 años de Terranova generó conmoción entre los exparticipantes y el público del programa. En el caso de Hernán se ganó el cariño de los televidentes por su personalidad confrontativa, su buen humor y sus ganas de superar el difícil desafío que tenía en frente.

Hernán Terranova en Cuestión en Peso: su muerte conmovió a todos

“Mi nombre es Hernán Terranova. Tengo 41 años y peso 180 kilos. Yo trabajo en una forma sedentaria porque siempre estoy en la caja y más de 20 minutos no puedo caminar. Me iba a operar y vinieron unos amigos, me encerraron en una pieza y me dijeron: ‘Nos parece que si seguís así te vas a morir’”, se presentó el hombre en ese momento, desde la verdulería en la que atendía.

Sin embargo, tras dos meses de tratamiento, al no llegar al peso que tenía como objetivo, quedó eliminado del reality. Desde aquel momento se enfrentó a los diversos problemas de salud que le generó la obesidad hasta que este fin de semana se dio a conocer la noticia de su partida, tras varias semanas en coma farmacológico.

En este contexto, muchos de los exparticipantes se pronunciaron en redes sociales y se lamentaron por la temprana partida. Ante eso, las cámaras de Intrusos (América) fueron a buscar la palabra de Alberto Cormillot, uno de los principales protagonistas de este ciclo televiso. El doctor contó que estaba al tanto de la salud de Terranova en los últimos días previos a su muerte.

Alberto Cormillot se refirió a la muerte de Hernán Terranova

“Me habían comentado que estaba internado. Nos comunicamos con el hospital y nos dijeron que estaba mal”, señaló y luego explicó: “Estaba bien tratado y no había posibilidad de un traslado por su estado. Tenía las consecuencias de la obesidad y la depresión. Cuando una persona está deprimida, tiende a no cuidarse. Entonces no atiende los mensajes que le da el cuerpo”.

El profesional de la salud que comenzó desde la primera temporada del programa remarcó: “Todos cuando estamos caídos no le damos bolilla a nuestro cuerpo. Si es una persona que está con problemas, esos problemas se agravan”.

Alberto Cormillot se refirió a su extensa trayectoria en la que le tocó atender pacientes con obesidad frente a la cámara y en su consultorio. “Hace 60 años que yo veo lo que les pasa a los pacientes. Me entristece, pero uno como médico ya está acostumbrado a este tipo de pacientes. La obesidad es una enfermedad que enferma y mata. Esta enfermedad afecta a 7 de cada 10 argentinos”, manifestó.

Por último, explicó a qué se enfrentan los profesionales de la salud cada vez que reciben a un paciente nuevo. “Uno prefiere que los pacientes vivan y vivan lo mejor posible, pero es una de las posibilidades. Cuando uno es médico, sabe que una de las posibilidades es que los pacientes que están más graves tienen la posibilidad de morir”, concluyó.