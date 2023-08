escuchar

El amor por los animales hizo que Karina Maschio, renombrada como Kai Pacha por una misión que emprendió, realice un sinfín de actos desinteresados. Desde hace 28 años está al frente de Pumakawa, un centro de rescate ubicado en Villa Rumipal, en el Valle de Calamuchita, donde ayuda, protege y alimenta a pumas.

Si bien a lo largo de este tiempo emprendió diversas campañas de concientización y fue protagonista de historias que conmovieron a más de una persona, en los últimos días su nombre trascendió en TikTok gracias a un video que mostró cómo es su día a día con uno de los mamíferos que rescató.

Se trata de Estanislao Monte, quien quedó ciego en mayo de 2017 a raíz de un accidente que sufrió y desde aquel instante se convirtió en su compañero de vida. En diálogo con LA NACION, y en el marco del Día Internacional del Puma, que se conmemora todos los 30 de agosto, ofreció detalles de cómo es su vínculo con el animal y dejó algo en claro: “No se domestican”.

Encontrar a un ejemplar en tales condiciones no estaba en los planes de Julio Leurino, ingeniero encargado de un campo ubicado en la zona de General Cabrera, en la provincia de Córdoba, y su mujer María Florencia Bertola. En una de sus tantas jornadas de trabajo, y sin percatarse de lo que había, vieron cómo una cosechadora pasó por encima de dos cachorros de puma que estaban escondidos entre los sembrados.

Kai Pacha junto a Estanislao, en su etapa de cachorro Gentileza

“Estaba en una cuevita en un maizal. La cosechadora pasó por encima e hirió a uno más que al otro. El agrimensor que estaba en la máquina se dio cuenta del accidente y fue en busca de su familia. Él quería que sus hijos vivieran la experiencia de ayudar (nunca pensaron en el mascotismo)”, explicó Kai en declaraciones con este medio.

Con la expectativa de dar con su respectiva mamá, esperaron días hasta que vieron cómo la hembra se llevó a uno de ellos. Sin embargo, nunca volvió por el otro. “Después de tres días de recorrer en la camioneta, vieron que se llevaba solo a un cachorro”, especificó. Preocupados por su estado de salud, ellos mismos buscaron al otro y notaron que se encontraba gravemente herido. Por ese motivo, lo llevaron de emergencia a Pumakawa. Ese “otro”, era Estanislao Monte.

Fue justamente Kai, la responsable de la reserva, quien rápidamente notó que sufría de cólicos. Asimismo, comprobó que sus movimientos eran descoordinados, ya que caminaba hacia atrás y para los costados.

La primera sospecha era que tenía un problema neurológico, hasta que descubrieron su diagnóstico luego de estabilizarlo y hacerlo pasar por controles oftalmológicos: el sistema nervioso del puma estaba dañado por el accidente y estaba ciego por completo. Desde allí, la mujer supo que no iba a valerse por sí mismo, y no dudó en convertirse en su compañera de equipo.

Kai no dudó en salvar a Estanislao Gentileza

Como una especie de simbiosis, ambos comparten sus días rodeados de naturaleza y esto se observó en un clip que compartió Silvina, la hermana de Kai, en la plataforma virtual. Allí, reveló parte de la rutina entre el puma y su cuidadora, algo que llamó la atención de millones de usuarios, quienes se sorprendieron al conocer la historia.

“Era el cumpleaños de Kai, a ella no le gusta tanta la viralización porque tiene un mambo de que la gente crea que es un caso de mascotismo y tiene miedo de que tergiverse la información. Yo le digo que no, que la gente la debe conocer, que está dentro de una reserva de animales, en su casa, con seguridad. Lejos de concientizar para que la gente quiera tener un puma, muestro su trabajo y lo que significa la matanza de pumas en el país. Pensé que el video no se iba a ver, era un momento familiar”, detalló, por su parte, la autora del posteo viral.

El puma que se volvió viral en TikTok

Como una manera de informar sobre el vínculo, Kai aclaró: “Los pumas no se domestican, son básicos. Es, además de ilegal, peligroso tenerlos como mascota. Y quienes los tienen los amputan, esterilizan y encadenan”.

La razón por la que vive junto a Estanislao es, justamente, por las condiciones en las que se encuentra. En cuanto a la personalidad del puma, los cuales se caracterizan por ser territoriales, afirmó que en su caso es muy comunicativo con su cuerpo y sonidos. “Puedo detectar su estado de ánimo que varía según sus dolores, sustos, bienestar o ganas de jugar. Es muy cercano y diferencia la cercanía de las personas y distingue con su reacción a quienes aprueba y a quienes no. Duerme durante el día, toma sol y a la noche se muestra a veces muy inquieto. Algunas veces invierte a diurno su comportamiento”, especificó.

Además, hizo hincapié en cómo pasan sus días en el campo: “Vive conmigo en la casa que está dentro de la reserva. La vivienda es de barro y pareciera ser una mega cueva para él. A veces pide salir llamándome a la puerta de mi habitación para que lo deje salir a las 4 o 5 a.m., pero eso depende del día. Lo primero que hace es comer. En la comida hay algunas cosas mágicas para ayudarlo: colágeno bebible, 3 gotitas de melena de león y 4 gotas de aceite de cannabis. Durante el día recorre alrededor, encuentra los mejores lugares de sol. Y a las 18 vuelve a la casa a buscar su segunda porción de comida, entra después y se queda a mi lado mientras hago alguna tarea quieta”.

Estanislao y Kai se encuentran en una reserva ubicada en Córdoba Gentileza

En lo que se refiere al nombre que eligieron para el puma en cuestión, dijo que esconde un significado especial. “La familia que lo salvó lo bautizó así, sin saber lo que significaba: ‘Permanecer de pie’. Por eso nosotros le agregamos ‘Monte’ “.

Respecto de Pumakawa, sostuvo que surgió en la sequía del invierno de 2009, cuando un incendio forestal provocado por la quema intencional de ramas en un pueblo vecino casi arrasa por completo con la reserva. “Su origen en un principio es el Eden, creado por mi papá en 1991″, precisó.

Por otro lado, aseguró que la ONG tiene una misión específica: educar, ofrecer soluciones y promover un cambio social: “Que los seres humanos se sientan parte y convivir con vida silvestre”

Kai en Pumakawa

Por último, y acerca de toda la repercusión y viralización que se dio en las redes sociales, especialmente TikTok, aseveró: “Muestra una sensibilización de las personas, una necesidad de confirmar que amar es posible, amar al diferente, a quien no puede hablarte en el mismo idioma. Pero la conexión va más allá de la práctica diaria y eso atrae. Poder uno mismo conectarse con el otro ser”.

Después de percatarse de que el posteo recibió más de siete millones de reproducciones, la hermana de Pacha se dedicó a compartir contenido similar en la cuenta @ms.luvion y son cientos los usuarios que comentan al respecto. “Pumakawa. Hacen hasta lo imposible por preservar y salvar a los animales. Kai Pacha es todo lo que está bien” y “Años que viajo a Rumipal y hoy me encuentro con el trabajo tan grande de esta señora. Siempre me dio curiosidad Pumakawa, pero jamás fui. La felicito y se ve mucho el amor que siente por Estanislao”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Uno de los días de Estanislao que comparte con la protectora

Con este escenario, Kai aporta una mano muy importante en la naturaleza y demostró tener un amor especial por animales. Además, y sin buscarlo, se convirtió en una verdadera influencer de las redes sociales, donde día a día sus seguidores esperan más novedades sobre Estanislao.