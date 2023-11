escuchar

Este domingo, en el marco de las Elecciones presidenciales, Javier Milei superó a Sergio Massa y se constituyó en el nuevo presidente de la Argentina con el 55,72 por ciento de los votos por encima de su adversario, que cosechó el 44,27. De esta manera, a partir del 10 de diciembre, el país tendrá al referente de La Libertad Avanza al mando del territorio argentino.

Fuera de la política y la campaña, se mencionó a Milei como un hombre vinculado al fútbol. En sus orígenes, el licenciado en Economía tuvo un paso fugaz por las divisiones inferiores de Chacarita donde cumplió un rol en el campo de juego como arquero. A su vez, mantuvo un fuerte lazo con Boca Juniors, club del que fue hincha y admitió que dejó de serlo.

Javier Milei en su etapa como arquero de Chacarita

Socio fundador del Xeneize, Milei marcó en algunas entrevistas que estuvo muy ligado a la institución de La Ribera, pero que, algunos hechos que fueron en contra de sus principios, lo alejaron. Uno de ellos fue cuando el expresidente Daniel Angelici decidió traer a Juan Román Riquelme en 2013: “Cuando Angelici en un acto de populismo lo trajo a Riquelme en su última etapa, que sabía que era un robo, dije ‘ya tengo bastante con vivir en un país populista”, aseguró.

Sin embargo, en 2014, Angelici no se puso de acuerdo con Riquelme para la renovación del contrato y el exjugador de la selección argentina decidió cerrar su carrera en Argentinos Juniors, una de las instituciones que lo marcó al principio de su carrera, algo que generó un fuerte disgusto en el hincha Xeneize.

Riquelme en su etapa como jugador de Boca Archivo

Otro de los puntos que marcó Milei en una entrevista que le brindó a Telele se basó también en el regreso de un futbolista. En este caso, el de Fernando Gago, quien debutó profesionalmente con la camiseta azul y oro y tuvo un periplo por el continente europeo: “Cuando lo trajeron a Gago, que además es un cinco sin marca, tenía menos marca que La Salada, o sea, no existe, es un oxímoron, para mí el cinco tiene que ser un criminal, me hice antiBoca. Ahora que él no juega más, solo no soy de Boca”, sentenció.

Por último, al develar un costado que no era conocido en los medios de comunicación, Milei explicó que dejó de ir a La Bombonera cuando Martín Palermo decidió retirarse en 2011: “Dejé de ir a la cancha cuando se retiró Martín Palermo porque no soporté la tristeza que eso me causó”, argumentó en un reportaje con Mauro Szeta.

Sin una vinculación directa actualmente con el mundo del fútbol, Milei explicó que sigue el patrón del “bilardismo” debido a que Carlos Salvador Bilardo era “un estudioso. El trabajo en sí mismo. El fútbol-ciencia”. Atento a los acontecimientos que se darán el próximo 2 de diciembre en Boca con las elecciones que enfrentarán a Riquelme contra la fórmula opositora de Andrés Ibarra con Mauricio Macri como vicepresidente, el referente de La Libertad Avanza mantiene una luz de esperanza para volver a vincularse con la entidad del barrio de La Boca.