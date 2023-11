escuchar

“Javier Milei es el presidente”. Con esas palabras, Sergio Massa reconoció la derrota y anunció que el candidato de La Libertad Avanza se pondrá la banda presidencial el 10 de diciembre. El actual ministro de Economía reveló que se comunicó con el presidente electo para felicitarlo y desearle suerte. Tras el discurso, C5N se pronunció sobre la nueva situación política y se refirió a las palabras del referente de Unión por la Patria.

“Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión: la Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y transparente que respeta los resultados. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el presidente que la mayoría eligió para representarla”, expresó Sergio Massa pasadas las 20. Con el 95,31 por ciento de las mesas escrutadas, Javier Milei se impuso con el 55,78 por ciento de los votos, mientras que el candidato de Unión por la Patria obtuvo el 44,21 por ciento.

Sergio Massa reconoció la derrota y anunció que Javier Milei y es el nuevo presidente Rodrigo Néspolo - LA NACION

Luego de que Massa reconociera la derrota, los periodistas de C5N se pronunciaron ante el resultado y comentaron las palabras del excandidato. “Escuchábamos atentamente las palabras de Sergio Massa, reconociendo que el nuevo presidente de la República Argentina es Javier Milei, de La Libertad Avanza”, sostuvo Luciana Rubinska y continuó: “Contó, entre otras declaraciones, que lo llamó, lo felicitó y que a partir de mañana es su responsabilidad lo que ocurra en la República Argentina”.

Por su parte, el conductor Gustavo SyIvestre se remitió a la transición que planteó Massa. “Además, ha convocado a que tanto el presidente actual como el electo mañana mismo comiencen la transición y den señales de certidumbre para esto, que es una corta transición hasta el próximo 10 de diciembre, que asume el nuevo gobierno que hoy la amplia mayoría de los argentinos han decidido para los próximos cuatro años”, indicó el periodista.

En esta misma línea, los demás analizaron que si bien originalmente estaba previsto que los resultados se conocieran alrededor de las 21, el número llevó a Sergio Massa a “tomar esta decisión de hablarle a su gente”.

Asimismo, en el pase con Duro de Domar, Pablo Duggan se sumó al debate y sostuvo que hubo un “contundente mensaje de las urnas”. “Habló el pueblo argentino”, aseveró Daniela Ballester, expectante ante el discurso de Javier Milei como presidente electo.

“Yo decía recién que hasta el universo se apiadó de la Argentina, que mañana es feriado”, sostuvo Gustavo Sylvestre, no obstante Duggan le recordó que el lunes “hay cotización de bonos y de empresas argentinas en Nueva York”. “No hay que esperar hasta el martes para ver las consecuencias del resultado de esta elección”, reflexionó Ballester.

“Hay un país esperando y un país que votó contundentemente a favor de Javier Milei”, reflexionó el conductor de Duro de Domar y se pronunció sobre la transición entre el presidente en ejercicio y el que asumirá el 10 de diciembre. “Espero que Alberto lo haya llamado en privado para decirle: ‘Mañana tenés que venir a tomar el desayuno’. Tiene que abrirle totalmente las puertas del gobierno y ayudarlo”, consideró.

“Para el futuro, ¡qué mensaje para la política! Esos que decían: ‘Hay muchos que votan por el reseteo de la política’. Fue masivo el voto por el reseteo de la política, por un cambio no solo en lo económico; va mucho más allá, en lo social, en lo económico, en la manera de ejercer la política”, reflexionó Duggan.

Asimismo, Sylvestre expresó que a la dirigencia política le toca “empezar a analizar” de cara al contundente resultado de las urnas. “Cuando te votan de todas las clases sociales en contra... los errores que cometió este gobierno fueron de graves a gravísimos”, sentenció Duggan.