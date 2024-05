La Casa Blanca dijo que Venezuela debe dejar salir del país a los opositores refugiados en la embajada argentina

Escuchar

WASHINGTON.- La Casa Blanca dijo que Venezuela debe otorgarle los salvoconductos a los seis opositores venezolanos que están asilados en la embajada de la Argentina en Caracas y que continuará presionando para que eso ocurra. La crisis en Venezuela estuvo en la lista de temas que tocó la canciller, Diana Mondino, en su visita a Washington donde mantuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno de Joe Biden.

“Estamos muy conscientes de ese caso, creemos que este grupo de personas debería recibir salvoconductos por parte de las autoridades venezolanas, y seguiremos presionando para que eso suceda”, dijo un alto funcionario del gobierno de Biden en una llamada con periodistas.

El gobierno de Javier Milei ha dejado en claro que espera que la región le exija a Venezuela que cumpla con la Convención sobre Asilo Diplomático y otorgue sin condiciones los salvoconductos para los seis colaboradores de la opositora María Corina Machado que están refugiados en la embajada argentina en Caracas desde marzo.

“¿Presión? No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria”, anticipó la noche del miércoles Diosdado Cabello, número dos del gobierno de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela JUAN BARRETO - AFP

Durante su visita a Washington, Mondino dijo en una ronda con periodistas a la salida de un encuentro en el Instituto Cato que el rechazo de Venezuela es “realmente un incumplimiento absoluto de todos los convenios internacionales y no tiene ningún sentido desde el punto de vista nuestro tratar de retener personas contra su voluntad”.

La situación en Venezuela estuvo entre los temas que Mondino y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tocaron en su reunión en el Departamento de Estado con el secretario de Estado, Antony Blinken. Más allá de que el gobierno de Biden está siguiendo la crisis en la embajada argentina con los refugiados y se mostró predispuesta a “presionar” por una solución, en la delegación se mostraron escépticos a la posibilidad de que la administración demócrata tome medidas concretas, como, por ejemplo, ampliar las sanciones que ha impuesto al régimen chavista.

El gobierno de Biden mantiene todavía latente la posibilidad –al menos en sus mensajes públicos– de que haya unas elecciones libres y justas en Venezuela, donde Maduro ha desplegado una brutal represión política para garantizar su continuidad en el poder. Pero puertas adentro crece el pesimismo respecto del futuro político en Venezuela.

“La perspectiva de unas elecciones libres y justas, o incluso unas elecciones mínimamente creíbles, sigue siendo algo que estamos muy interesados en impulsar, pero reconocemos que también existen obstáculos importantes para ello”, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca. “Y ciertamente, para que sean unas elecciones libres y justas, los candidatos tendrán que poder hacer campaña libremente. Tendría que haber un entorno mediático más equitativo y mayor libertad, libertad de prensa. Y tiene que quedar claro que no debe haber obstáculos innecesarios en el camino de ciertos movimientos o candidatos”, indicó.