José Chatruc felicitó a Mauro Vigliano y lo cruzaron en las redes: “No lloren más”

El panelista de Superfútbol, José Chatruc, destacó este lunes el arbitraje de Mauro Vigliano en el clásico de Avellaneda, le pidió a los hinchas de Independiente que no “lloren más” y criticó al vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, quien calificó el desenlace del partido como un “robo”.

Contrariamente al pensamiento de sus compañeros, que cuestionaron duramente el trabajo del juez, Chatruc explicó: “Yo tengo otra visión. Yo creo que él cree que el tipo (por el futbolista Ezequiel Maggi) engancha y no lo deja pasar. Lo loco, es que lo cobre en el minuto 50″, dijo.

Luego, el exfutbolista destacó la valentía del juez en sancionar una infracción en un momento candente del partido: “Viéndolo en cámara lenta decís: se equivocó. Vos no pones el brazo y se caía solo el de Racing. Tuvo unos huevos bárbaros para mí en el minuto 95 en cobrar un penal que no es una patada de atrás contundente, y hoy lo está pagando. Pero me parece que no es que inventó la jugada”.

Jose Chatruc: "Vigliano tuvo unos huevos bárbaros, hoy lo está pagando" — Superfútbol (@superfutbol) April 12, 2021

En ese sentido, se apoyó en las palabras del delantero del “Rojo”, Silvio Romero, quien dijo que la jugada fue una “faltita”: “En un segundo, por ahí lo cobras. El jugador engancha, pone el brazo. (...) Si de 100 personas, 99 te dicen no fue penal, ¿qué va a decir el tipo? Ya está. Yo estoy diciendo que la jugada no es que cobró un penal a 30 metros de un área”, agregó.

Después, el ex volante cruzó al vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, quien sentenció que fue el presidente de la AFA Claudia Tapia quien sancionó el penal: “Hay que ser justo con la historia. No tengo nada contra Independiente, de hecho, mi ídolo máximo es (Ricardo) Bochini, lo que sí, no podemos referirnos a la historia, como diciendo: el robo más grande, siempre nos están perjudicando. Acto seguido, Chatruc presentó un informe con presuntos errores en otros clásicos, y tras concluirlo, le pidió a los hinchas del “Rojo”: “En general, la historia es a favor de Independiente. (Julio) Grondona no es hincha de Racing. (...) No lloremos más”.

Como consecuencia de sus palabras, los hinchas de Independiente usuarios d Twitter criticaron a Chatruc, mientras que los simpatizantes de “La Academia” celebraron que un panelista del programa defendiera a Racing.

Un tal Chatruc y el conductor justificando el penal del sábado que cobro Vigliano por fallos anteriores. Pobrecitos. Chiquititos. Independiente te ganó con Zelaye y Pekarnik. Nunca jugaste en un grande. pic.twitter.com/KxDvoKStDj — Beto Tisinovich (@BeteTisinovich) April 12, 2021

Chatruc paseando a todo el programa. Vale más que el campeonato del 01. — Tomás Nachpitz (@tomasnachpitz) April 12, 2021

Como les dolió que Chatruc les haya pegado un paseo histórico. Me robaron, me robaron, pero cuando ves la realidad no gusta. Para un mentiroso no existe nada peor que ser descubierto y Pepe Chatruc los descubrió y los paseo. — Tony BTNO²²¹⁵ (@Tony_BTNO) April 12, 2021

@superfutbol porque no le dicen a Chatruc, que se olvido de mostrar cuando Pinola vuela y la saca con la mano, cancha de Lanús, mala expulsión de torito final de la liguilla, y no sigo porque no tengo más caracteres — Jorge Lucotti (@JorgeLucotti) April 12, 2021

LA NACION