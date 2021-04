Racing - Independiente: Gustavo López pidió el retiro de Mauro Vigliano

El conductor de ESPN F360, Gustavo López, criticó el desempeño del árbitro Mauro Vigliano en el clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente y consideró que el sábado por la noche “se terminó la carrera” del referí en el campo de juego.

“Yo voy a hablar con dolor. A mí no me gusta ser crítico. A mi me gusta más elogiar que criticar. Yo tengo que decir que lamentablemente Vigliano, el sábado, terminó con su carrera como árbitro. Si a vos te dan Boca - River y te equivocas, te dan Central - Newells y te equivocas, y ahora te dan Racing - Independente y decidís el resultado. Vos lo que tenés que hacer es decir: ¿para qué voy a dirigir?”, sentenció López este lunes.

Sobre su error en el penal contra Ezequiel Maggi del último sábado, López dijo que su fallo fue “grotesco” y “causa gracia” hasta para la gente de Racing. “El penal es un último detalle de un partido que nunca condujo”, agregó.

Mauro Vigliano, en el ojo de la tormenta tras el clásico de Avellaneda Archivo

Al mismo tiempo, el animador televisivo aclaró que Vigliano le parece “un hombre honesto, un gran tipo”, y consideró que “debe ser el mejor del mundo en VAR”, por lo cual le aconsejó que haga ese trabajo. Y lo comparó con su profesión: “El que sabe comentar por ahí no sabe relatar, o al revés. Si vos en la cancha no sos bueno, andá arriba que sos el mejor. Tiene que dar clases, él. Yo no le quiero sacar el laburo a nadie, pero lamentablemente, en la cancha, se equivoca mucho y parejo”.

En tanto, el fin de semana, en Radio La Red, el periodista focalizó en los sucesivos fallos contrarios al “Rojo” que se vivieron en los últimos partidos y lo atribuyó a la “guerra” que supuestamente se vive en la AFA: “Un partido te puede pasar, pero a Independiente, en los últimos 15 partidos, le cobraron tres penales, que para mí no fue ninguno, en el minuto 50″.

“A mí me da entre ternura y algo de pena la gente que se pone la camiseta para ver los partidos y se ilusiona. Esto que vimos todos pasa en el Nacional B, en todas las categorías. Se desmayan en el área y cobran penal. Uno se pregunta, ¿qué hacés? ¿Seguimos en esto nosotros? ¿Les contamos la verdad a la gente o nos hacemos los boludos?”, dijo el comentarista deportivo.

Finalmente, reiteró: “Creo que el sábado se terminó la carrera de Vigliano como árbitro. Confío en ellos, en toda la familia, es gente idónea, gente seria. Es mal árbitro, que va a ser. No le da para dirigir”.

LA NACION