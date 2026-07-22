Juan Fernando Quintero explicó por qué no volvió a River todavía y contradijo al DT Coudet

Después de que se había comunicado que Juan Fernando Quintero debía reincorporarse este jueves a River y que se conocieran imágenes en las que estaba entrenándose en Miami, el futbolista colombiano le concedió una entrevista a ESPN, explicó por qué no volvió a nuestro país, y contradijo esa versión lanzada por el DT Eduardo Coudet, tras la eliminación del equipo de la banda roja de la Copa Argentina.

Quintero se quedó en los Estados Unidos luego de la participación de su selección en la Copa del Mundo 2026 y se especulaba que su reaparición sería con la camiseta del club al que pertenece. Sin embargo, sus primeras palabras públicas después de dos semanas parecen contribuir a alimentar un cortocircuito en el duro comienzo de este semestre para el millonario. “El entrenador dijo una cosa, pero yo había hablado otra con el presidente. Yo con él [por Coudet] no hablo desde que me fui. Entonces, si lo dijo, seguramente no tenía conocimiento de mi situación, porque yo viajo el 30, y lo había hablado antes del Mundial", sentenció Juanfer, de 33 años.

Antes de trasladarse a Buenos Aires, en principio Quintero pasará por Medellín, ya que por estos días está acompañando a su esposa en medio de un problema de salud que continuarán atendiendo en su tierra. Así, no tiene apuro por llegar hasta Núñez. “Estoy buscando la mejor situación para mí y para el club. Lo saben todos ahí. Soy directo y ya está. Me dieron unos días de más por situaciones familiares y estoy esperando cuál es la mejor decisión junto a mi representación. Voy a volver al club y analizaremos con Enzo Francescoli lo mejor para mi futuro”, anticipó el jugador.

Si llegara el jueves 30, el colombiano se perderá, como mínimo, los dos primeros partidos de River en el Torneo Clausura 2026: no estará este sábado frente a Barracas Central y tampoco en la visita del próximo miércoles a Gimnasia y Esgrima de La Plata. En agosto, a juzgar por sus palabras, podría no ser parte del grupo.

Juan Fernando Quintero fue mayormente suplente en River en el ciclo actual al mando de Eduardo Coudet Gonzalo Colini - La Nación

Las diferencias con el entrenador están a la vista, quedan al desnudo en sus declaraciones. “Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final [con Belgrano, por el Apertura 2026] jugué cinco minutos, no sé quién inventó que yo no estaba al ciento por ciento. Yo estaba en el banco con zapatillas porque hacía muchísimo frío. Entonces, todo está claro, no hay misterios. Son sus formas de jugar, sus conceptos futbolísticos. Creo que el entrenador de River tiene su mérito, tiene su respeto... Yo nunca le he faltado el respeto a nadie, simplemente que todos tenemos situaciones diferentes en los momentos de la vida y del fútbol. Creo que cuando uno respeta decisiones y formas, también uno exige eso”, sentenció Quintero, multicampeón en el millonario y una de las piezas clave del ciclo inicial de Marcelo Gallardo que incluyó la Copa Libertadores 2018, ante Boca.

“Como jugador voy a respetar siempre las decisiones que toma y de mi parte nunca va a haber una falta de respeto ni le voy a decir cosas. Todo el mundo sabe de mi rol porque todo queda expuesto en el campo de juego. Pero, seguramente, no soy prioridad para él. Si fuese prioridad para el entrenador, me llamaban y en dos días estaba en Argentina”, amplió su visión el mediocampista ofensivo, que transitó por algunas lesiones en el último ciclo del Muñeco y tuvo escasa consideración desde el momento en el que lo reemplazó Coudet.

Quintero habla como si no fuera a seguir. Al menos, con Coudet al frente del grupo, las posibilidades parecen muy lejanas. “Esperamos que todo termine bien, tanto para mí como para el club, que está por encima de cualquier nombre... Eso está clarísimo. Lo respeto y lo amo, y amo a la gente. Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que es River, que me cambió la vida, que me cambió la forma en la que me ven en el fútbol y que ha potenciado mis mejores condiciones y talento. Son situaciones que no puedo controlar, pero puedo controlar lo que es mejor para mí y mi familia y ya está“, culminó.