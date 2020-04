Paula Pareto está de acuerdo con la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero dijo que psicológicamente es un golpe. Crédito: Instagram @paupareto

2 de abril de 2020

Sin dudas este 2020 no estaba en los planes de nadie. La pandemia de coronavirus lo ha cambiado todo, y lamentablemente no para mejor. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio , al igual que otras competiciones de gran magnitud, ha sido un golpe duro para el deporte. De este y otros temas habló hoy la campeona olímpica y mundial de judo Paula Pareto .

En una entrevista en el programa de radio Perros de la Calle , la Peque reveló que la noticia de la postergación de los Juegos no ha sido fácil de asimilar: "Nos pegó a todos los deportistas, a unos más a otros menos, porque faltaban cuatro meses y uno se viene preparando hace cuatro años, otros incluso toda su vida. Desde lo psicológico es un cimbronazo . Desde lo deportivo es prepararse más en lo físico, porque siempre hay que muchísimas cosas para mejorar. Lo veo así".

De todos modos, Pareto dijo que está de acuerdo con el aplazamiento decidido por el Comité Olímpico Internacional. "Las cosas suceden por algo. Hoy la realidad es que lo más importante es la salud. Si no hay salud no hay deporte . Está muy bien que se hayan retrasado los Juegos. Ojalá que dé resultado para que a nivel mundial mejore todo", se esperanzó la judoca.

El periodista Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, le refirió a Pareto que Michael Phelps, el eximio nadador estadounidense, dijo que " ojalá no haya más deportistas que se suiciden ". Pareto comentó: "No sabía eso que dijo Phelps, pero sí creo que todos coincidimos. Hay muchos para los que tal vez era nuestra última competencia, muchos se lo toman de manera diferente. Para muchos era la primera. Lo importante ahora es saber que la realidad que nos toca vivir es esta y aceptarla tal cual es y seguir adelante. Como te decía, creo que lo el mayor problema hoy es lo psicológico. Es un obstáculo más que hay que superar, depende de uno. Yo estoy en esa. Con ganas de seguir adelante. Esperando ver si cambiarán o no los criterios de clasificación".

"Nos estamos preparando para curva exponencial de contagios"

Pareto además es traumatóloga y le toca vivir en carne propia la lucha contra el coronavirus en el Hospital Melchor Posse de San Isidro. Sobe cómo marchan las cosas en su lugar de tranajo, Pareto detalló: "Por ahora está tranquilo. Hay mucho de prevención, charlas y clases prácticas de cómo cuidarnos a nosotros y a los pacientes. La entrada al hospital está restringida, te toman la temperatura. Hay un montón de medidas de prevención. Gracias a Dios todavía no llegó esa curva exponencial que dicen que va a llegar. No estamos preparando para eso. Yo tengo fe que la cuarentena acá en Argentina haga que esa curva exponencial se produzca sin que colapse el sistema de salud, como en otros países. Por ahora en el hospital estamos tomándolo con calma, pero con todos los recaudos para que cuando llegue no haya más infectados que los que lleguen de afuera".

"No nos tomen como héroes"

Por último, Pareto, que se prepara para su tercera cita olímpica en Tokio, reflexionó sobre el rol del personal médico en esta pandemia. "Hacemos lo que nos gusta. Vi un montón de posteos de compañeros míos y de otros médicos que dice que tampoco nos tomen como héroes, nosotros somos médicos por vocación y nos gusta lo que hacemos. Hoy nos toca enfrentar esto pero sabíamos que era una posibilidad. Me gusta lo que elegí y lo sigo eligiendo. Somos muchos los que nos estamos exponiendo. Por eso, es importante el trabajo que hace cada ciudadano desde su casa", comentó Pareto.