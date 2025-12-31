Un susto para Roberto Carlos: el campeón del mundo fue operado de emergencia del corazón

Roberto Carlos, el recordado lateral campeón del mundo con Brasil y de enorme trayectoria en Real Madrid, debió ser intervenido de emergencia en las últimas horas en su país por un problema cardíaco que se le detectó en medio de un examen por otra dolencia.

El exdefensor, de 52 años, tuvo que ser sometido a una cirugía cardíaca de emergencia, después de que una serie de pruebas identificaron un problema en la función del corazón. El campeón del mundo con la selección brasileña se encuentra hospitalizado en San Pablo, donde permanece en observación, pero se encuentra fuera de peligro.

Según una información del diario español As, Roberto Carlos acudió inicialmente al médico para evaluar una dolencia en una pierna. En medio de esos exámenes se le detectó un trombo, lo que llevó a los médicos a realizar una evaluación clínica más exhaustiva.

Roberto Carlos tiene 52 años y es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos (Foto: Instagram/@oficialrc3)

La resonancia magnética de cuerpo entero que se le realizó marcó una anomalía en el funcionamiento del corazón, lo que derivó en la hospitalización inmediata y cateterismo. La operación, que originalmente estaba prevista con una duración de unos 40 minutos, terminó estirándose dos horas más de lo previsto, debido a complicaciones que surgieron durante la cirugía. Más allá de este inconveniente, el equipo médico consideró que el procedimiento fue exitoso.

A través de sus representantes, Roberto Carlos envió un breve mensaje al diario español tras la cirugía diciendo: “Ya estoy bien y muy vigilado”. En principio, el exlateral permanecerá en el hospital las próximas 48 horas bajo observación, mientras se monitorea su evolución.

Roberto Carlos en su mejor momento, con la camiseta de Real Madrid Real Madrid

Este problema cardíaco fue el segundo problema de salud que enfrentó Roberto Carlos en 2025. En abril pasado debió postergar un viaje a Nepal, donde tenía previsto participar en compromisos vinculados a la Superliga de ese país. En ese momento, la organización anunció que el brasileño había sufrido una “enfermedad súbita”. La visita finalmente se reprogramó, y el exdefensor acudió a Katmandú días después, a tiempo para asistir a la final de la competición.

Considerado uno de los mejores laterales de la historia del fútbol, ​​Roberto Carlos ganó el Mundial 2002 con la selección veredeamarela. Con el Real Madrid, club en el que jugó durante 11 temporadas (1996-2007), ganó tres títulos de la UEFA Champions League y cuatro de la Liga Española. Actualmente se desempeña como embajador del club español y de la FIFA.

Roberto Carlos debutó con la selección brasileña el 17 de mayo de 1992 ante Inglaterra en Wembley. Participó en tres mundiales, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. En este último fue duramente criticado por ser responsable del gol que eliminó a Brasil en cuartos de finales frente a Francia, ya que no marcó correctamente a Thierry Henry, autor del único gol de aquel partido.