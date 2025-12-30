Luis Scola habría sido agredido en un momento de altísima tensión en el básquetbol italiano

Un momento de altísima tensión se vivió en el básquetbol italiano y, según los medios locales, Luis Scola, director ejecutivo y principal accionista del Pallacanestro Varese, quedó en el medio de una situación de discusión entre jugadores en la que, al parecer, recibió un golpe cuando estaba ingresando al vestuario para tratar de calmar los nervios de los dos equipos. Incluso, un par de horas después el club de Scola emitió un comunicado explicando que se trató de un momento deportivo típico de estados alterados en el que se juegan cosas importantes.

Según reconstruyó el medio Varese News, en el partido ante Trapani Shark por la Lega A, el incidente habría comenzado cuando Scola intervino para calmar los ánimos en la cancha después de que Taze Moore recibiera una falta técnica a falta de un segundo por celebrar excesivamente una volcada para Varese y, por lo tanto, fuera empujado por el base del Trapani, Alessandro Cappelletti, que fue expulsado por los árbitros, que revisaron la acción y determinaron “mandarlo a las duchas”.

Luis Scola intentó calmar el cruce entre dos jugadores y terminó expuesto

Según explica el medio italiano, esto no terminó ahí porque cuando Scola estaba dentro del túnel que conectaba la cancha de PalaShark con el vestuario, habría recibido un golpe por la espalda y según explican en Varese News podría haber sido de parte de un trabajador de la limpieza del estadio de Trapani. Lo que deja en claro la noticia publicada en Italia es que, en cualquier caso, no hubo consecuencias físicas para Scola.

El clima de nervios que se vivió en este partido, según explica Varese News, se debe a que Trapani Shark está en un momento de crisis institucional, ya que el club lidia con una penalización de descuento de cinco puntos en la Lega A, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores, y sanciones económicas por el incumplimiento en contratos profesionales. Ante este escenario, los dirigentes de Trapani llegaron a amenazar con judicializar y suspender el campeonato.

Como reacción a esa amenaza, 15 clubes de la competencia, incluido Varese, firmaron una nota conjunta en apoyo al presidente de la Lega A, Maurizio Gherardini, en defensa de la continuidad del torneo y del respeto a la normativa vigente. Este respaldo generó mucha tensión entre Trapani y el resto de los equipos, incluido, el que preside Luis Scola.

Ante semejante revuelo que se desató con esta noticia de la agresión a Scola, el club emitió un comunicado dejando atrás el episodio y explicando que se trató de un momento de tensión sin ningún tipo de consecuencias: “El incidente ocurrió en un momento tenso, vivido con gran intensidad emocional por ambas partes. No fue nada grave, ni excedió las tensiones normales que pueden surgir en situaciones de alta competición”.

En el mismo comunicado publicado por Varese dice: “El respeto por los rivales, por los clubes y por el juego sigue siendo un valor central y esencial”, subraya el comunicado, reiterando la filosofía que siempre ha caracterizado la gestión de Scola al frente de Varese.

NOTA DEL CLUB IN MERITO A QUANTO ACCADUTO AL TERMINE DI TRAPANI-VARESE:https://t.co/15FkHs9Fd1 — Pallacanestro Varese (@PallVarese) December 29, 2025

Y en el final de la publicación que se realizó en la página oficial del club escribieron: “Ahora nuestra atención ya está centrada en el trabajo diario y en el próximo partido, con el objetivo de continuar nuestro camino con concentración, serenidad y deportividad”.