El desafío de la boxeadora húngara que se enfrentará a Imane Khelif, cuestionada por su género

En medio de la polémica que se desató tras la pelea de la boxeadora argelina Imane Khelif, cuya rival se retiró del ring a los 46 segundos, su próxima contrincante en los Juegos Olímpicos de París 2024 calentó la previa con fuertes declaraciones. La húngara Luca Anna Hamori, de 23 años, luchará contra la deportita cuestionada por su género este sábado y en diálogo con la prensa lanzó: “Si es un hombre, será una victoria más grande para mí”.

Asimismo marcó: “No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma. He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria”.

En ese marco, agregó: “Confío en mis entrenadores y confío en mí misma. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar”.

La argenlina Imane Khelif, de rojo, ha ganado el combate frente a la italiana Angela Carini, que se retiró del ring. MOHD RASFAN - AFP

Hamori peleará por un lugar en los cuartos de final contra Khelif, quien consiguió una cómoda victoria el jueves contra la italiana Angela Carini luego de que su rival se retirara del combate a los 46 segundos tras un duro derechazo. A partir de allí, se generó una fuerte polémica sobre el género de Khelif. Y es que el Comité Olímpico Internacional (COI) la habilitó para competir en los Juegos Olímpicos luego de que fuera descalificada del Mundial de Boxeo de 2023 por no pasar las pruebas de género con el argumento de que tenía altos niveles de testosterona, a pesar de que los resultados de los exámenes no fueron revelados.

En vísperas del enfrentamiento entre Hamoni y Khelif, la Asociación de Boxeo de Hungría dio a conocer que enviará cartas de protesta al COI y al Comité Olímpico de Hungría en contra de que la argelina esté en el torneo femenino de boxeo de los Juegos Olímpicos. El organismo también investiga la posibilidad de emprender acciones legales.

Hamori es la primera boxeadora de su país en unos Juegos Olímpicos y no expresó ningún problema sobre subir al ring con Khelif inmediatamente después de avanzar a los cuartos de final del peso wélter (66 kg) al superar con claridad a la australiana Marissa Williamson Pohlman.

Carini anunció su retiro del boxeo

Tras la controversial pelea contra Khelif en la que decidió abandonar a los 46 segundos, la italiana Angela Carini anunció su retiro del boxeo con menos de 100 combates. “Digo adiós al boxeo”, dijo en una entrevista para el periódico La Stampa, sin dar más precisiones sobre los motivos.