Eugenia Bosco, tras la detención del acusado por abuso sexual: “Me siento contenida por esas personas que también piden justicia”

A poco más de cuatro meses de haber radicado la denuncia por abuso sexual contra su exentrenador de la infancia-adolescencia, Leandro Tulia, y a algo más de uno de que esa noticia se diera a conocer en una entrevista exclusiva con LA NACION, Eugenia Bosco, medallista olímpica argentina el año pasado, se refirió a los avances de la causa que se movilizó en el inicio de esta semana con la detención de Tulia, justamente. “Recibo mucho cariño de mucha gente, incluso que no conozco, y la verdad es que me siento contenida por esas personas que también piden justicia”, dijo la regatista de 27 años oriunda de San Pedro, quien también manifestó sentir “una mezcla de emociones” porque los hechos que ella denunció fueron considerados prescriptos. A la vez contó que el Yacht Club Olivos, el lugar en el que bajo la tutela de Tulia se habrían sistematizado las situaciones de abuso, nunca se comunicó ni con ella ni con las tres supuestas víctimas que sucedieron denuncias una vez conocida la suya: “Ni siquiera se solidarizaron”, remarcó.

¿Qué pasó entonces? ¿Por qué arrestaron a Tulia? El juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, hizo un lugar al pedido de la fiscal Lida Osores Soler a cargo de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Violencia de Género y Abuso de Vicente López, a cargo de la investigación, y determinó este lunes la detención por tres hechos de abuso sexual agravado ocurridos entre 2012 y 2015. A su vez, los otros dos que se habían efectuado, entre ellos el de Bosco, fueron considerados prescriptos ya que sucedieron antes de la Ley Piazza, sancionada en 2011. Justamente lo que establece esta ley es que tal prescripción sea considerada a partir de la medianoche del día que una víctima menor cumpla la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Sobre esta cuestión, la fiscal Osores Soler apelará. A su vez, Tulia, en el primer día pautado para la indagatoria, se negó a declarar. Estará detenido al menos una semana más, período que puede ser prorrogado por otros 15 días.

Pese a esta situación (la de los hechos prescriptos), el juez tendrá en cuenta los testimonios de todas las denunciantes, no como víctimas sino como testigos para dar cuenta del modus operandi de “Caroso” Tulia, quien fue arrestado en las inmediaciones del YCO, en el departamento de Avenida Libertador 2882.

“Cuando me enteré de la detención sentí una mezcla de emociones, sobre todo, por leer también que mi causa estaba prescripta. Pero creo que la fiscal lo está peleando mucho, ella y el Ministerio Público están haciendo un trabajo increíble y estamos en una etapa muy inicial. Cuando me lo explicaron un poco más entendí cómo funciona, así que muy contenta por ese lado”, le contó Eugenia a LA NACION. A su vez, confesó: “Yo estaba muy nerviosa antes de todo esto y la verdad es que me sentí contenida con todo lo que vino después”.

La referencia de Eugenia es a la entrevista que aceptó dar a este diario, en exclusiva, en la que relató todo el calvario que vivió a partir de que inició su proceso para “sanar”. En 2020, en plena pandemia por el coronavirus, la deportista argentina estaba mirando un documental en Netflix, Atleta A, sobre casos de abuso sistematizado y sintió la activación de su propio trauma. El recuerdo de lo que vivió a los 12 años, cuando era entrenada por Tulia y pasaba días enteros en el YCO, salió a la luz, y con ello el inicio de un camino, primero personal con ayuda psicológica y luego ya con la decisión de recurrir a la denuncia en busca de justicia.

“Recibo mucho cariño de mucha gente, incluso que no conozco, y la verdad es que me siento contenida por esas personas que también piden justicia. Sé que quizás soy la voz de aquellos que no lo pueden hablar o tienen miedo de hacerlo. Me siento contenta y feliz por poder ayudar a más gente si es que eso pasa. Aunque no sean casos iguales, que otras personas que estén viviendo lo mismo de alguna manera también se sientan acompañadas implica un sentimiento lindo”, dijo Bosco, quien precisamente en aquella entrevista relató que parte del fin de hacer pública su historia tenía que ver con esto. “Mucha gente me escribió y en muchos sentidos, nunca me lo imaginé. Tanto para solidarizarse conmigo, con mi caso o tal vez porque le pasó algo similar y encontró contención en saber que no era la única. Incluso, me han compartido casos. Yo estaba muy nerviosa antes de todo esto, y la verdad es que sentí contenida con todo lo que vino después”.

Eugenia Bosco, quien el año pasado fue una de las grandes figuras del deporte argentino al conseguir junto a Mateo Majdalani la medalla plateada en vela (Nacra 17) en los Juegos Olímpicos, contó que el apoyo de su compañero de categoría fue uno de los clave en este proceso, en la más alta escala de importancia junto al de su familia, su pareja Diego y a muchos a amigos que “bancan” especialmente desde la Argentina: siente, a la distancia, mientras reside en Vigo, todo ese apoyo. En abril, junto a Mateo, iniciarán oficialmente el nuevo proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. “Trato de enfocarme y trabajar ya en la próxima campaña sin perder el foco. Confiada y muy tranquila de que la justicia hará lo que corresponde”.

Hasta el lunes, día en el que se conoció la detención de Leandro Tulia, el Yacht Club Olivos expresó su “neutralidad” respecto a la denuncia de Eugenia Bosco y las otras tres mujeres que se sumaron a la acusación del exentrenador que tuvieron cuando estaban en la categoría Optimist, formativa de su deporte. Incluso, la institución en la que Tulia trabajaba desde hacía 20 años, no tomó mayores determinaciones salvo “licenciarlo” al momento de la denuncia, aunque con goce de sueldo y abonándole el plus por la vivienda: el departamento en el que fue detenido. Sin embargo, sobre el fin de esa jornada del lunes emitió un comunicado en el que se desligó. Este miércoles, publicó otro.

“Informamos que el Yacht Club Olivos, en estricto cumplimiento de lo normado por el art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo vigente, ha dejado de abonar el sueldo y el adicional por vivienda que percibía Leandro Tulia. Agradecemos nuevamente a nuestra comunidad por su apoyo y confianza en estos difíciles momentos. El Yacht Club Olivos reafirma su compromiso con la justicia y la transparencia en relación a los hechos que involucran a Leandro Tulia”, firmó la Comisión Directiva.

Leandro Tulia quedó detenido el lunes: recién allí el club tomó medidas mayores con el acusado Policia Bonaerense

A su vez, Eugenia Bosco, contó: “No sé cómo el club va a resarcirse con todo esto. Nunca, ninguna de las víctimas, recibimos apoyo ni lo sentimos. Dicen que están esperando a la Justicia pero nunca se solidarizaron ni con un mail. No tuvieron empatía con nosotras”. Por el contrario, la regatista argentina puso en valor el accionar inmediato de la Federación Argentina de Vela que, desde que se hizo eco de las denuncias activó un trabajo conjunto para prevenir este tipo de situaciones. Del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y el Comité Olímpico Argentino (COA) sí recibió respaldo.

