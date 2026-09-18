El equipo femenino argentino de sable ganó la medalla de oro.. Con Belén Pérez Maurice, que está de vuelta

ROSARIO.- Hay nombres que siempre están. Y aunque ella diga que un poco es como Mirtha Legrand, haciendo alusión a tantos años de protagonismo (Mirtha en la tele, ella en la pedana), la vigencia la acompaña. Belén Pérez Maurice ya no es la estrella principal del equipo femenino de sable y, a dos años de haber anunciado su segundo retiro de la esgrima, asume que hoy el lugar de disfrute puede estar en un lugar de menos consideración, pero aportando desde la experiencia. Estos Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, la encuentran en esa actitud. Y dorada otra vez: porque este viernes se consagró junto a María Perroni, Catalina Borrelli y Candela Espinosa y se colgó una nueva medalla de oro en los que son sus sextos Odesur, como los denominan los atletas de mayor recorrido como Belén.

El equipo argentino, conducido por su marido y entrenador de toda la vida, Lucas Saucedo, se impuso en una reñida final a Brasil, 45 a 37 y festejó con mucha emoción en el Estadio Salvador Bonilla del club Provincial. Fue el corolario perfecto de una gran jornada en la que pese a no ser una de las tiradoras principales, Pérez Maurice acaparó los flashes.

Lo festejó como una novata: a los 41 años, Belén Pérez Maurice está de nuevo en el equipo de sable Santa Fe 2026 (Juan José García)

“Estoy de vuelta, pero desde otro lugar. En el momento en el que anuncié mi (segundo) retiro estaba muy quemada, supercansada, mucha tensión y ya no disfrutaba del deporte. Vino una lesión, parate... Ahora Lucas y la Federación me propusieron acompañar al equipo pero yo les dije que desde otro lugar, más que nada para hacer una transición ordenada. Están las chicas que son muy jóvenes como Cata Borelli que ahora se va a los Juegos de Dakar (para Sub 18)”, dijo Belén tras la consagración de este viernes. Para ella, a los 41 años, las prioridades son otras, condicionadas también por los continuos problemas en la espalda producto de tantos años en el alto rendimiento.

Belén Pérez Maurice anunció su primer retiro de la pedana en 2022, pero al tiempo volvió a competir. Y tuvo otro, tras lesionarse y no poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Estos Suramericanos la vuelven a poner en escena, pero ya en el plano de equipo y no individual. En sable individual, justamente, se convirtió en una de las deportistas más destacadas de las últimas décadas. Entre sus logros más importantes sobresalen la medalla dorada de la Copa Panamericana 2014 y la plateada de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, además del oro de los Suramericanos 2018. Pero a todo ello lo enaltece mucho más sus tres participaciones olímpicas consecutivas: Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia).

En el podio y con la alegría de siempre: el equipo femenino de sable ganó los Suramericanos 2026

“Viví estos Juegos de una manera increíble, la armonía que se armó en el equipo es relinda. Yo estoy disfrutando entrando como tercera, cuarta, me encanta. Acá de local... Me hubera dolido perdérmelo. Es tremendo lo que alienta la gente”, comentó aún con la euforia a flor de piel. Y remarcó: “Soy un apoyo, saben que si alguna se manca puedo entrar. Pero yo les digo que son muy fuertes, que ellas pueden y tienen que confiar, si yo lo hice ellas también pueden”.

Sobre la resignificación de volver a esta competencia, donde fue campeona pero también se frustró hace cuatro años por quedar quinta en Asunción 2022, puso la evidencia. “Lo viví con nervios en la panza”, dijo, como si fuese una novata. Y ante la consulta de los próximos objetivos, fue contundente: “No sé qué sigue mañana, lo primero que quiero es que me curen las lesiones y descansar (risas). Después se verá. Hoy, los torneos a los que voy son mucho más contados y los voy administrando. Pero estoy feliz”.

Candela Espinosa, Catalina Borrelli, Belén Pérez Maurice y María Perroni, a pura alegría

Sobre el cierre, no se quiso olvidar de lo que influye e importa ante la recurrente situación que plantean tantos deportistas argentinos en estos tiempos: la falta de apoyo. “Quiero mandarle un gran agradecimiento al Ejército Argentino, que nos viene bancando hace muchos años, como 20, y no solo a mí, sino a chicos de otros deportes, como a Fernanda Russo en tiro, los chicos de pentatlón, con entrenamientos y ayuda económica. Hay un equipo deportivo grande en estos Juegos que recibe una ayuda invaluable”.