Gonzalo Peillat, el campeón con los Leones en Río 2016 que ahora juega para Alemania y será rival de Argentina hoy en París 2024

Este domingo a las 15, la selección argentina de hockey masculino se enfrentará a Alemania por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024. Sin embargo, la atención del público no estará puesta únicamente en el duelo clave para seguir en competencia, sino que habrá una figura en la cual se pondrá la lupa: Gonzalo Peillat, el defensor campeón con los Leones en Río 2016 y ahora figura de Alemania, será rival del conjunto nacional.

Peillat, de 31 años, supo ser uno de los máximos referentes del elenco argentino en hockey. Disputó 153 partidos en 31 competencias, de las que fue el máximo goleador en 17 de ellas, y anotó 352 goles en total. Además, conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde también fue el jugador que más tantos anotó.

Sin embargo y a pesar de su alto rendimiento, decidió dar un paso al costado en la representación del país. Luego de pelearse con la Confederación Argentina de Hockey en 2019, Peillat tomó la decisión de renunciar al seleccionado y no volver a ponerse la camiseta celeste y blanca. Así fue que años más tarde, mientras se encontraba en el Mannheimer HC de la Feldhockey Bundesliga, Alemania le ofreció la nacionalización para jugar para ellos y el “Acha” aceptó.

Gonzalo Peillat con la medalla dorada de Río 2016.

En una entrevista a ESPN, Peillat confesó respecto a la difícil decisión que tuvo que tomar: “Una parte de mí quería seguir jugando en Argentina, pero otra se daba cuenta que las cosas no iban a funcionar”. “Llega un momento en el que se te van las ganas de estar todo el día chocando la cabeza. Lo tuve que pensar mil veces con mi familia, pero al mismo tiempo no lo podía hablar con casi nadie. No fue nada fácil, porque pensaba qué iba a decir la gente o qué iba a pensar un jugador alemán de que yo jugase para ellos”, manifestó.

A su vez, al momento de recibir el pasaporte en 2020, el jugador declaró en el sitio web de su club: “Sólo porque ahora tengo un pasaporte no significa que soy parte del equipo. Para poder jugar de verdad, tengo que aportar valor al equipo y ganarme mi sitio. De hecho, había decidido volver a jugar internacionalmente. Que esta posibilidad pueda surgir ahora también es sorprendente para mí”.

Gonzalo Peillat muestra el pasaporte alemán.

Peillat juega de defensor y es especialista en córners cortos. En Argentina, se formó en el club Mitre, donde fue campeón del Torneo Metropolitano en 2010. De ahí pasó al Kalinga Lancers, de la Hockey India League y posteriormente al Hoofdklasse Hockey, de Países Bajos, hasta llegar al Mannheimer HC, de Alemania, donde encontró su lugar. También estuvo en el Terengganu de la Liga Hoki Malaysia (2018) y Mohammedan Sporting Club de la Premier Division Hockey League, de Bangladesh (2021).

Al conocerse el cruce entre Argentina y Alemania por los cuartos de los JJ.OO., rápidamente los usuarios comenzaron a realizar publicaciones en las redes sociales sobre el enfrentamiento de Peillat contra algunos de sus excompañeros. Entre los posteos se lo ha tildado de “traidor” al campeón en 2016, mientras que otros lo han respaldado.

El día que Peillat fue verdugo de Argentina

Tal como informó LA NACION, el cruce del domingo entre Peillat y la selección nacional no será el primero. En mayo de 2022, los Leones se enfrentaron a Alemania en Berlín por la Pro League, en lo que fue victoria para los locales por 6 a 3. Sin embargo, la gran noticia no solo fue la dura derrota, sino que uno de los mayores causantes del resultado fue el exjugador de la Albiceleste, quien notó por duplicado de córner corto a los 21 y 41 minutos.

Además, en ese partido habilitó a Raphael Hartkopf, que desvió la pelota justo para sorprender al arquero Tomás Santiago, una jugada preparada que significó el segundo tanto para los locales.

Pero lo que captó la atención tanto del público presente en el estadio como de los espectadores de la transmisión fue que Peillat festejó cada gol alemán con euforia, tanto en los que marcó él como en los que no participó. En ese entonces, el Acha había recibido el pasaporte hacía dos meses, luego de cumplir con el mínimo de seis años de residencia.

