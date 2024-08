El medallero de los Juegos Olímpicos París 2024, en vivo: la tabla completa

Escuchar

Los Juegos Olímpicos París 2024 siguen su rumbo y con ello, el medallero por países cambia hora a hora y día a día. Con las potencias de siempre disputando una pelea titánica por la cima de ese conteo que es determinado, en primer lugar, por la cosecha de oros, y con las expectativas puestas en lo que pueda hacer Francia, el local, la sumatoria de preseas se empieza a robar buena parte de la atención de la gran cita del año. El minuto a minuto de este “partido” especial que es el medallero, se puede seguir en canchallena.com.

En dicho escalafón, las naciones se ordenan en relación a la calidad de preseas que obtienen (oro, plata y bronce) y no a la cantidad, por lo que hay casos de delegaciones que suman más que otras pero están por debajo en la tabla porque tienen menos doradas. Hasta el momento, concluidas las ocho primeras jornadas, China se ubica en lo más alto con 13 medallas doradas, nueve de plata y nueve de bronce.

La delegación argentina, por su parte, tiene una medalla de oro gracias al primer puesto de José ‘Maligno’ Torres Gil en BMX freestyle. En la Place de la Concorde, el cordobés recibió una puntuación de 94,82 en su primer intento de la final y en la continuidad de la prueba ninguno de sus rivales pudo superarlo. Su escolta fue el británico Kieran Reilly, mientras que tercero quedó el francés Anthony Jeanjean.

Con el oro del ‘Maligno’ (nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde sus padres trabajaban, hace 29 años y afincado en el barrio Urca de Córdoba desde los 10), la delegación albiceleste ya superó lo realizado en Tokio 2020 -se realizaron en 2021 por la pandemia de Covid 19-, donde se ubicó 72° en el medallero sin primeros lugares y con una medalla plateada (Las Leonas en hockey femenino) y dos bronces (selección masculina de vóleibol y los Pumas 7s).

Hasta la actuación de Torres Gil, la labor de la delegación nacional en París 2024 no era de las más destacadas con, incluso, atletas y equipos candidatos al podio que quedaron lejos de él. El primer caso fue el de los Pumas 7s, que llegaron a los Juegos Olímpicos como favoritos por lo hecho en el Circuito Mundial de Seven 2023/24 -ganaron la etapa regular y fueron subcampeones en la Gran Final de Madrid-, pero fueron eliminados por Francia en cuartos de final y terminaron en el séptimo puesto. Además, la selección de fútbol Sub 23 también se despidió en cuartos ante el anfitrión.

Por otro lado, Julián Gutiérrez disputó la definición de la modalidad de tiro rifle de aire 10 metros y terminó octavo, luego de haber hecho una gran clasificación en la que terminó en lo más alto. Por otro lado, Matías Dell Olio participó de la final de street masculino de skateboarding y, al igual que Gutiérrez en su disciplina, finalizó octavo. La selección de vóleibol masculino, en tanto, no pudo defender la medalla de bronce de Tokio 2020 tras quedar eliminada en la etapa de grupos.

Al menos en los papeles, aún quedan dos posibilidades concretas de medalla: Las Leonas en hockey sobre césped femenino y Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en Nacra 17 de yachting. Por último, Catalina Turienzo, exponente criolla en Fórmula Kite de vela, sueña con dar la sorpresa y colarse entre las mejores de su disciplina tras consagrarse campeona del mundo juvenil este año.

Las Leonas siempre son candidatas; sueñan con ganar el oro olímpico por primera vez MIGUEL MEDINA - AFP

