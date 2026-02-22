Río Open: Tokito Oda, el Alcaraz del tenis en silla de ruedas que rompe récords y desafía a Gustavo Fernández

RÍO DE JANEIRO.- El tenis masculino en silla de ruedas tuvo en Shingo Kunieda a su gran leyenda. El japonés, con un estilo agresivo, perfeccionó una disciplina que dejó de tener matices recreativos y se transformó en muy competitiva. Los jugadores que llegaron detrás de él, como el argentino Gustavo Fernández, siguieron esa misma línea. El asiático se retiró en 2022 con una suma impactante de trofeos: 119 en singles (28 de Grand Slam) y 83 en dobles (22 en majors). Tras semejante carrera, ni el japonés más osado pensó que podría aparecer una suerte de heredero que amenazara con romper todos los registros. Pero sucedió…

El cordobés Gustavo Fernández y el japonés Tokito Oda en Río de Janeiro, durante el torneo organizado por el ATP carioca Joao Pires / Fotojump

Así como el murciano Carlos Alcaraz surgió con brillo en el circuito convencional cuando el mallorquín Rafael Nadal empezaba a despedirse, Tokito Oda (19 años) apareció con osadía en 2023 y, en septiembre pasado, al ganar el US Open, se convirtió en el jugador más joven de la historia en lograr los cuatro Grand Slams. En 2024, además, obtuvo la medalla dorada en los Juegos Paralímpicos de París (fue memorable el festejo en el Philippe-Chatrier de Roland Garros, quitándole una rueda a la silla y arrojándose en el polvo de ladrillo). Y fue el más prematuro en llegar al número 1 del ranking, lugar que aún defiende.

A diferencia del Lobito Fernández, actual número 4 y líder del ranking en dos períodos, que tiene paraplejia completa de la cintura hacia abajo producto de un infarto medular antes de llegar a los dos años, Oda puede caminar. Lo hace con bastón y suele entrar en las canchas caminando; eso es una ventaja a la hora de jugar, incluso arriba de la silla de ruedas. Su discapacidad se produjo a los nueve años: le diagnosticaron cáncer de huesos y se sometió a un tratamiento y a una cirugía. La enfermedad no le permitió jugar al fútbol, como tanto anhelaba, pero encontró en el tenis, a partir de la referencia cercana de Kunieda, una conexión con el deporte profesional que lo llevó a una escala que no sospechaba.

En Río, risas y buena onda entre dos rivales y compañeros de dobles, Gustavo Fernández y el japonés Tokito Oda, el joven número 1 del mundo

Hoy, en su país, una nación de más de 122 millones de habitantes que destina compromiso y apoyo a los deportes adaptados, Oda es una celebridad. Cuando juega partidos en Japón reúne a miles de personas. Tiene numerosos patrocinadores y hasta viaja en vuelos privados. Una porción de esa fama quedó en evidencia en estos días, durante su visita al Río Open, donde un filmmaker no lo perdió nunca de vista y el reloj de su muñeca brillaba más que sol. Desde hace tiempo el torneo carioca organiza, durante dos o tres días de la semana, el Wheelchair Tennis Elite, un torneo con cuatro de los mejores tenistas adaptados del mundo para fomentar la práctica deportiva inclusiva. Este año, además del local Daniel Rodrígues (14° de ITF), estuvieron Gusti Fernández (4°), el español Martín De la Puente (3°) y Oda, el monstruo que va por todo.

“Es importante que haya venido Tokito. Hace rato que los mejores jugadores nos hemos comprometido a aportar a la causa para que esto siga creciendo. Esto tiene que seguir en un proceso de evolución”, celebró Fernández, de 32 años. En su momento jugó dobles en pareja con Kunieda, su referente (ganaron cuatro títulos juntos, incluido Wimbledon 2022); desde el año pasado, Gusti forma pareja con Oda y ya obtuvieron el US Open 2025 y el último Abierto de Australia.

Tokito Oda y Gustavo Fernández, rivales pero también exitosos compañeros en dobles: el año pasado ganaron el Us Open, en Nueva York ISHIKA SAMANT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Tuve cáncer a los 9 años y fue un momento difícil. Pero me hizo más fuerte. No sabía nada del tenis, nada de deportes paralímpicos. No había agarrado una raqueta. No fue fácil pasar al tenis. La primera vez que vi el tenis en silla de ruedas, pensé: ‘¡Demonios, esto es lo que quiero!’. Creo que a veces es parecido al fútbol: conseguir darle efecto a la pelota, saber cómo va a picar en mi cancha...”, comentó Oda, que es zurdo, en esta ciudad, ante la agencia AFP.

“No sé qué hacen los japoneses para sacar estos jugadores”, sonrió el cordobés de Río Tercero, ante LA NACION. “Tokito es un talento especial. Además de juventud y vitalidad, tiene una capacidad especial porque logra cosas en la silla de ruedas que son difíciles de conseguir. ¿Cuáles? Saca veinte kilómetros arriba de la media, lo cual es un montón. Y los balances que logra por su funcionalidad es algo impresionante. Es extremadamente bueno jugando las dos o tres primeras bolas del punto, algo que es vital en el tenis de silla. Se aguanta la presión. Es especial jugando al tenis de silla y sería especial haciéndolo de parado o a otra cosa. El tenis de silla y el convencional se diferencian en un montón de cosas, pero las virtudes que te hacen bueno son prácticamente las mismas. Y este chico tiene las cosas que te hacen bueno”, describió Gusti, que ostenta diez Grand Slams (cinco en singles y cinco en dobles).

A diferencia de muchos tenistas adaptados, Tokito Oda puede caminar, lo cual es una ventaja a la hora de competir: a los 9 años le diagnosticaron cáncer en la pierna izquierda PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

La efervescencia en la personalidad de Oda es algo que lo diferencia de Kunieda. “Son dos generaciones totalmente distintas, con formas distintas de ver la vida y se nota. Él es más joven, vertiginoso, tiene más carisma, le gusta mucho más la cámara, es más insolente en el buen sentido y en el malo. Shingo era más señorial, más oriental. Pero los dos son buena gente. Yo a este no lo conocía tanto, pero en la medida que lo fui tratando me di cuenta de que es buena gente. Está bueno para el deporte que aparezca este tipo de jugadores”, relató Gusti.

El cordobés lo enfrentó 16 veces y el japonés triunfó en 14. El año pasado, en la final del US Open, Fernández lo llevó al límite y tuvo cuatro match points para sumar el único título de Grand Slam que le falta, pero Tokito ganó por 6-2, 3-6 y 7-6 (13-11). Para el Lobito fue un mazazo anímico, pero la confirmación de que sigue por el buen camino. Para Gustavo, el japonés es un desafío motivante. El asiático se prende en el juego y respeta al argentino. “Es un placer jugar con Gustavo. Hace unos años yo tenía la idea de poder hacer dupla con él. Ahora empezamos a jugar juntos y no perdimos nada desde entonces. Siempre ha sido divertido estar con él dentro de la cancha”, dijo Oda, ante LA NACION.

El espectacular festejo en París 2024

Así como se cree que Alcaraz podría alcanzar los títulos de los integrantes del Big 3 si sigue así, Gusti entiende que Oda pueda equilibrarse con Kunieda. “No es una locura pensar que lo pueda alcanzar. Nosotros, estos años, estamos trabajando deliberadamente para no permitirle que lo haga. Supongo Alfie (Hewett; N° 2) estará en Inglaterra pensando cómo hacerlo. Yo ya estoy trabajando para ir a buscarlo. El año pasado estuve cerca y tengo la motivación para hacerlo. Después dependerá de la habilidad que el flaco tenga, como Alcaraz. Eso hace divertido al deporte. Nuestra disciplina es muy competitiva, no le vamos a ganar nunca en números a ATP, siempre va a ser muchísima más la gente que compita en ATP, pero eso no nos saca méritos. Hacer lo que hacemos arriba de una silla es bastante complejo”, sentenció.

Tokito Oda durante uno de los partidos que jugó en el Río Open, contra el brasileño Daniel Rodrigues PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

Son tiempos movilizantes para Fernández que, junto con su mujer, Florencia, tendrán familia por primera vez: tienen fecha para los primeros días de junio. “Vamos semana a semana. Es difícil definir algo, espero que René me espere si justo estoy afuera compitiendo. Nacerá en Buenos Aires. Estamos en los últimos meses, estar lejos se hace complicado, habrá que aprender a convivir con esa sensación nueva de ser ser papá. Pero es lo más lindo del mundo y estoy con muchas ganas. Si nace durante Roland Garros, se verá. Mientras salga todo bien, que sea cuando tenga que ser”, dijo el Lobito, pieza fundamental de un circuito, el adaptado, que sigue evolucionando y tiene un monstruo voraz como Oda.