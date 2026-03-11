La espectacular “ardilla voladora” del luchador ruso Bozigit Islamgereev para ganar en el Campeonato Europeo Sub 23

El Campeonato Europeo de Lucha Sub-23, organizado en Serbia se apoderó del centro de las miradas del mundo del deporte, tras un movimiento que ejecutó en el final del combate el ruso Bozigit Islamgereev que le permitió revertir el marcador ante el francés Rakhim Magamadov y avanzar en la categoría de los 86 kilogramos. La acción, que en el universo de la disciplina se la conoce como “la ardilla voladora”, sorprendió a todos por lo inusual de la aplicación y porque se la considera una toma con riesgo y prácticamente sin defensa.

La repentización de Islamgereev ocurrió cuando faltaban apenas siete segundos para el cierre del combate y el marcador estaba 8-5 a favor de Magamadov. La determinación del luchador ruso fue ejecutar la maniobra que implica dar un salto por encima de la cabeza de su rival, seguido de un agarre invertido al cuerpo y un derribo inmediato. Semejante osadía le valió que el árbitro le asignase cuatro puntos, lo que modificó el marcador a 9-8.

La "Ardilla voladora"

Incluso, fue tan extraño todo lo que sucedió que el equipo francés solicitó que se revise la acción y tras evaluar cada movimiento, los jueces entendieron que no el luchador ruso que no hay penalizaciones en la ejecución y hasta le otorgaron otro punto a Islamgereev, cerrando el combate 10-8 a favor del ruso.

El movimiento calificado como “la ardilla voladora”, es una combinación de defensa y ataque, que generó un impacto total en las redes sociales y el video de la secuencia en la que el luchador ruso sorprendió al francés generó todo tipo de comentarios.

Esta maniobra le permitió a Islamgereev avanzar a la siguiente ronda y clasificarse a la semifinal del torneo en la que se enfrentó al azerbaiyano Vasif Khudiyev y se impuso por 3-2, asegurando su presencia en la final por la medalla de oro. El próximo rival de Islamgereev será el turco Ahmet Yagan.

El antecedente de la “ardilla voladora”

El luchador estadounidense Ellis Coleman, popularizó la técnica en el Campeonato Mundial Juvenil de 2011 y, se volvió en un atleta reconocido después de ejecutar la “ardilla voladora” en un combate en el Abierto Sunkist de 2009 contra Joe Betterman.

“Me encanta el apodo, me encanta el revuelo que ha despertado y me encanta el hecho de que se haya vuelto tan popular. Soy más que sólo la ‘Ardilla Voladora’; soy un gran atleta y planeo ganar una medalla de oro”, le comentó en su momento Coleman a CBS News y tras la viralización de su movimiento. Incluso aprovechó para publicar en su cuenta de Instagram un video en el que se lo veía realizando la espectacular maniobra. “Hay que reconocerle el mérito al creador: Ellis Coleman”, se puede leer en el posteo.

Según explicó Coleman a CBS, la maniobra surgió como respuesta a la frustración por derrotas en la escuela secundaria. El luchador contó que es un movimiento de lucha libre que ideó durante los entrenamientos con su hermano mayor y que recibió el nombre de “ardilla voladora, por la caricatura Rocky y Bullwinkle.