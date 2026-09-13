Rosario levantó el telón de los Juegos Suramericanos, con una fiesta inédita en el Monumento a la Bandera

ROSARIO.- Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 son un hecho. Después de una Ceremonia Inaugural con una fiesta inédita que se llevó a cabo este sábado en el Monumento Nacional a la Bandera y el encendido del pebetero en las manos de una hija de la casa, Luciana Aymar, la gran cita multidisciplinaria subió el telón.

Durante dos semanas, hasta el 26 de setiembre, unos 4.000 deportistas de 15 países distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas desandarán los caminos de distintos objetivos y sueños. En las tres sedes co-organizadoras de esta XIII edición: Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Con una puesta escenográfica inédita, en la concepción y dirección de Lito Vitale, la apertura cruzó deporte, música, cultura e historia. Santa Fe se presentó al mundo y le mostró a los visitantes de qué está hecha, por qué es la provincia “invencible”, diversa y productiva y profundamente atravesada por el valor de su gente.

Artistas de la provincia, emergentes y consagrados, entre ellos Soledad Pastorutti, tuvieron un papel central. “La Sole”, quien compuso el tema “Late el Sur”, la canción oficial, llevó la noche a su cénit, igual que Abel Pintos. Justamente el bahiense fue el artífice de que hace algunos meses, en este mismo lugar, el 20 de junio y en el Día de la Bandera, reuniera 350 espectadores a un show gratuito, cifra que esta noche de sábado, según estimaron los organizadores, fue superada.

Desde muy temprano, Rosario se vistió de fiesta. Pese al frío invernal que atravesó toda la jornada, desde la mañana hubo público acercándose al Parque a la Bandera, con reposeras, mantas y muchos abrigos para palear el momento, pero conscientes de querer asegurarse un buen lugar para una tarde/noche histórica para la provincia. Un caudal de circulación que aumentó sobre la hora del pre-show musical, apurando el paso en cada esquina.

Hasta acá la ciudad de Rosario, particularmente, no había organizado ni vivido un evento deportivo de esta magnitud. Entre sus hitos, hasta 2010 que organizó el Mundial de Hockey, nunca había sido sede única, sino subsede de los Mundiales de Fútbol 1978 y de Vóley 1982. Cuando llegó la Copa del Mundo en el que las Leonas fueron campeonas rompió con todo aquello y armó una puesta sin precedentes, Ahora, tras haber albergado en 2022 los Juegos Suramericanos de la Juventud, se da el gran gusto de ser escenario epicentro de estos Juegos Suramericanos.

El desfile de las delegaciones, con la Argentina entrando en el último lugar por ser anfitriona, fue otro de los grandes momentos de la noche. Detrás del palista Rubén Rézola y la Leona Sofía Cairó, los abanderados, descansan las ilusiones de otros 656 compatriotas. Se trata de una de las representaciones albicelestes más grandes de su historia en los Suramericanos.

La Argentina recibió a estos Juegos en dos ocasiones. La primera fue en 1982, cuando aún se llamaban Juegos Cruz del Sur (así fueron creados en 1978, en Bolivia), también en Rosario. Y luego en 2006, en Buenos Aires, ya con la actual denominación. En ambas oportunidades lideró la tabla de máximos ganadores: en 1982 con 286 medallas (116 de oro, 98 de plata y 72 de bronce) y en 2006 con 292 (105 de oro, 95 de plata y 92 de bronce). En 2010, Colombia le arrebató ese lugar de privilegio y desde entonces, la albiceleste no se subió al podio, hasta la última edición: quedó en el 4° lugar en Medellín 2010; en el 4° en Santiago 2014; en el 4° en Cochabamba 2018 y en el 3° en Asunción 2022.

En la delegación nacional sobresalen varios nombres de peso: los nadadores Santiago Grassi y Macarena Ceballos; los atletas Joaquín Gómez, Elián Larregina, Micaela Levaggi y Belén Casetta; las Leonas recientemente campeonas del mundo Milagros Alastra, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz, y Emma Knöbl; los Leones de (también reciente) podio mundial Nicolás Cicileo, Juan Ignacio Ferreiro, Thomas Habif, Santiago Tarazona y Tomás Ruíz; la esquiadora acuátic a Eugenia de Armas; los Pumas 7s Marcos Moneta y Santiago Mare.

Del plano internacional, destacan las presencias de la leyenda de la natación chilena, Kristel Köbrich; los atletas brasileños Alison dos Santos y Caio Bonfin y la boxeadora Rebeca Lima; el gimnasta colombiano Angel Barajas Vivas, la ciclista Mariana Pajón y el velocista Ronal Longa; el tirador venezolano Douglas Gómez y la escaladora Sabrina Baumgartner; y el raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso y la atleta de salto triple Valeria Quispe.

Después de las luces, la música y las emociones, la llama suramericana arde en el pebetero que descansará por 14 días en el Monumento a la Bandera, ahí al lado de la eterna llama votiva que alumbra la memoria de los héroes de la emancipación argentina. Y en ese fuego sagrado se apoyarán los atletas, para iluminar sus propios sueños.