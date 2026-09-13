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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: TV y cómo ver online

El evento deportivo se desarrolla hasta el 26 de septiembre con la participación de, además de la Argentina, otros 14 países de la región

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La ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos 2026 se realizó en el Monumento a la Bandera en Rosario
La ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos 2026 se realizó en el Monumento a la Bandera en RosarioFranco Trovato Fuoco - Gobierno de Santa Fe

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se inauguraron este sábado con la ceremonia de apertura en el Monumento a la bandera de Rosario y se levantó el telón de las competencias para los más de 4 mil deportistas de 15 países de la región que compiten por llevar a su bandera a lo más alto del podio.

  • Cada jornada del evento inicia a las 9 y se extiende hasta la noche, con crogramas que varían de acuerdo a cada deporte. Las pruebas se transmiten en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports.

Las actividades se concentran en su mayoría en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En algunas de las 60 disciplinas de 43 deportes hay en juego, además de medallas, clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.

Sofía Cairó y Rubén Rézola portaron la bandera argentina en la ceremonia inaugural de Santa Fe 2026
Sofía Cairó y Rubén Rézola portaron la bandera argentina en la ceremonia inaugural de Santa Fe 2026Marcelo Manera

El resto de los países que tienen representación en los Juegos Suramericanos 2026 son Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.

El natatorio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El natatorio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición

  • La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.
  • Rosario, Argentina, 1982: Argentina.
  • Santiago, Chile, 1986: Argentina.
  • Lima, Perú, 1990: Argentina.
  • Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.
  • Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.
  • Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.
  • Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.
  • Medellín, Colombia, 2010: Colombia.
  • Santiago, Chile, 2014: Brasil.
  • Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.
  • Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.
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