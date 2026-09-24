Juegos Suramericanos: una atleta argentina ganó el oro con una remontada y agradeció a quienes la ayudaron con una rifa

La atleta argentina Micaela Levaggi ganó este miércoles la medalla de oro en los 1500 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, después de pasar del quinto al primer puesto en los últimos metros de la carrera. Tras la victoria, se emocionó al agradecer a las miles de personas que participaron de una rifa que le permitió pagar los pasajes y la estadía para competir en Europa, donde mejoró sus marcas.

Levaggi marchaba en el quinto puesto, pero cambió el ritmo en el cierre de la prueba. Después de la última curva, aceleró en la recta final, superó a sus rivales y tomó la delantera para quedarse con la medalla dorada.

Mica Levaggi logró la medalla dorada en los 1500 metros

Cuando habló con la prensa luego de la victoria, la argentina puso el foco en el apoyo que recibió para financiar sus viajes. “Este año pude subir el nivel y ese récord sudamericano que tengo lo pude hacer gracias a una rifa en la que miles de personas participaron”, contó. Según explicó, con lo recaudado pudo pagar los pasajes y la estadía en Europa, donde logró el récord sudamericano de los 1500 metros y el nacional de los 5000.

La atleta también agradeció a su confederación por la ayuda en la preparación de este año. Sin embargo, se detuvo especialmente en los mensajes que le enviaron quienes compraron números de la rifa, incluso cuando atravesaban dificultades para llegar a fin de mes.

🗣️ "EL RÉCORD SUDAMERICANO QUE TENGO LO PUDE HACER GRACIAS A UN RIFA EN LA QUE MILES DE PERSONAS PARTICIPARON"



🏃‍♀️ Tras lograr la medalla dorada en los 1500m, Mica Levaggi le agradeció a todas la gente que colaboró para que pudiera cumplir con sus objetivos. pic.twitter.com/nPzPfJ6eWJ — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

Recordó que muchas personas le escribían y le decían: “Estamos a fin de mes, te puedo comprar solo un numerito, pero cobro y te compro otro”. Y contó: “Uno lleva eso en el corazón y espero haberles podido dar una alegría a toda esa gente que con su granito de arena hizo un gran esfuerzo para que yo esté acá”. Luego, pidió que la siguieran acompañando y compartió la medalla con quienes hicieron su aporte: “Que disfruten este logro conmigo porque es de todos ustedes también”.

Durante la entrevista, Levaggi se refirió a su ingreso al sistema de becas del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard). Según dijo, se incorporó en julio, después del Panamericano, y destacó la importancia de ese respaldo. “Eso hace un cambio muy importante en mi carrera”, afirmó.

La campeona manifestó su deseo de que más atletas puedan acceder a ese apoyo y llamó a colaborar con quienes todavía buscan recursos para competir. “Que no duden en apoyarlos”, pidió. “Para nosotros es muy importante y no queremos más que llevar la bandera lo más alto que se pueda”, agregó.

Este miércoles, Los Gladiadores le ganaron a Brasil por 18-17 JLRECIO

La consagración de Levaggi fue parte de una jornada en la que la Argentina sumó seis medallas de oro, ocho de plata y once de bronce. Las otras doradas llegaron con Rubén Ramos y Marcos Méndez en la prueba Madison de ciclismo en pista; Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo en dobles de tenis de mesa; Cifuentes en la competencia individual de ese deporte, en cuya final venció a Lorenzo; José Luis Acuña en taekwondo, en la categoría de 58 a 68 kilos; y Alejo Suter en escalada deportiva, en la modalidad boulder.

También se destacaron el triunfo de Los Gladiadores ante Brasil por 18-17 en handball masculino y la clasificación de la selección masculina de fútbol a la final, después de vencer por 1-0 a Perú.

En el medallero general, la Argentina ocupa el segundo puesto con 209 medallas: 54 de oro, 59 de plata y 96 de bronce. Brasil encabeza la clasificación con 238 preseas, de las cuales 99 son doradas, mientras que Colombia marcha tercera, con 144 medallas y 52 oros.