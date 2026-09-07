Jugó en el fútbol argentino y hoy es dueño de dos concesionarios de motos: “Hay que tener la cabeza ocupada, si no empezás a deprimirte, no hay que darle lugar a eso”

Jorge Córdoba jugó en 18 equipos repartidos entre Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, México y El Salvador. Al rememorar su carrera profesional, que culminó en Sportivo Belgrano, el exfutbolista hace un stop en Dorados de Sinaloa, el club que dirigió Diego Maradona entre 2018 y 2019. Cuatro meses antes del arribo de “Pelusa”, Córdoba, procedente de Villa Dálmine, hacía su presentación en sociedad en un club que, por ese entonces, navegaba en los últimos puestos de la Segunda División del fútbol mexicano y apenas tenía difusión. “Mi familia me preguntaba por dónde pasaban mis partidos”, dijo el exdelantero a LA NACION, hoy devenido en dueño de dos agencias de motos en la provincia de Santa Fe.

Maradona, acompañado por Luis Islas como ayudante de campo, revolucionó Sinaloa y el fútbol mexicano. La inyección anímica la trasladó a sus dirigidos cuando citó a Córdoba y le dijo que iba a ser su delantero predilecto. “Me temblaba el cuerpo cuando le hablaba. Recuerdo que en los primeros días me hice firmar una camiseta porque quería tener un recuerdo con él, no sabía cuánto tiempo iba a estar. Él siempre nos defendió y nos decía que éramos ‘sus chicos’. Nos defendía a capa y espada”, sostuvo Córdoba sobre aquellos meses donde el día a día se modificaría por completo: ESPN y Netflix centraban su atención en el exjugador de la selección argentina. Cada jornada de entrenamiento era grabada para el documental “Maradona in México (Maradona en Sinaloa)”, lo que representaba un punto de giro inesperado para un grupo de jugadores que, hasta la llegada de Diego, tenían el objetivo de mantener la categoría.

Jorge Córdoba con Diego Maradona en Dorados de Sinaloa

“Ese año pude disfrutar del fútbol gracias a Diego”, destacó Córdoba, quien comenzó su carrera en Unión de Santa Fe y siguió su derrotero por otros tantos equipos como, por ejemplo, Arsenal de Sarandí donde conquistó la Copa Argentina en 2013 bajo el mando de Gustavo Alfaro, de quien guarda un grato recuerdo: “Nunca lo escuché decir una mala palabra, tiene mucha altura para expresarse y un léxico impresionante para manejar situaciones”.

Con la motivación a cuestas de tener el respaldo de Maradona en el banco de suplentes, Dorados de Sinaloa quedó dos veces en la puerta a un ascenso: en sendas ocasiones cayó contra Atlético San Luis. En el último partido, el astro, abatido por otro revés deportivo, se quebró ante sus dirigidos. “Él, que ganó todo y era nuestro ídolo, estaba llorando por perder una final en el fútbol de ascenso de México”, destacó Córdoba, quien entabló una relación afectiva con el ‘10’ a tal punto de que presenció su cumpleaños, conoció a su familia y hasta compartió varias cenas.

Los goles de Jorge Córdoba en Dorados

Finalmente, los caminos de Córdoba y Maradona continuaron por caminos separados: el delantero siguió su carrera en el Correcaminos de México y Diego, meses más tarde, asumiría en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Córdoba compartió un año con Maradona en Sinaloa

En 2025, con 36 años, Córdoba decidió ponerle punto final a su carrera en Sportivo Belgrano. “Con mi familia vivíamos mudándonos y nos cansó eso. Mi hija se cambió nueve veces de colegio. Jugué mi último año en el Federal A, donde no hacés una diferencia en lo económico y ya era hora de darme cuenta que estaba grande para la profesión”, destacó, sobre los motivos que lo llevaron a cambiar completamente el rumbo.

Colgó los botines y hoy tiene dos concesionarios: la nueva vida de Jorge Córdoba

El retiro profesional era un hecho. Lo que restaba saber es de qué vivir. Esa pregunta no tenía respuestas en el mundo del fútbol, el deporte que le dio un status o calidad de vida durante 20 años. El click, según cuenta él, fue al charlar con un amigo de Junín que tiene concesionarios de autos y motos. Así fue como a dos meses de su retiro profesional, se capacitó y alquiló su primer local para la venta de rodados.

Córdoba se retiró del fútbol y hoy es dueño de un concesionario de motos en Santa Fe

“Es otra realidad estar al frente de un negocio. No cambiamos de trabajo, sino un estilo de vida. Es otro estrés, otra vorágine y la realidad es que no estamos capacitados para esto. Hay chicos que estudian, se preocupan para el día después, pero ese no fue mi caso. Tuve que aprender de los maestros que me enseñaron”, aclaró el exjugador que debió cambiar rápido de página y evitar que los bajones anímicos estanquen su vida.

Y agregó: “Te tenés que dar cuenta cuando un club no te quiere y es momento de dejar de jugar. Al principio estás triste, sentís que te falta algo y que por más que juegues con tus amigos no es lo mismo. Yo me retiré en noviembre y en enero ya estaba trabajando en la agencia. Hay que tener la cabeza ocupada, si no empezás a deprimirte, no hay que darle lugar a eso”.

Viajar En Colectivo Hoy Te Sale Más Caro Que Pagar La Cuota De Tu Propia Moto. En JM Motobik

Padre de dos hijos, Córdoba tomó una decisión en conjunto: priorizó a la familia que acompañaba cada excursión deportiva y decidió invertir en su Santa Fe natal en dos agencias de motos y bicicletas. “Hoy vivo de esto. Uno cuando se retira, y más en mi caso que jugué mucho tiempo en el ascenso, tengo que seguir trabajando. Hoy en día tengo un equipo de trabajo con seis empleados y con mi mujer nos rotamos para ir a cada agencia durante la mañana y la tarde”, sostuvo sobre su ritmo de vida alejado de las canchas.

A pesar del contexto económico en el país, Córdoba subrayó que las ventas son sostenidas y eso lo lleva a idear planes “accesibles” para el bolsillo de los ciudadanos que quieren tener una moto o bicicleta.

“Damos muchas facilidades para el que quiera una moto. Hoy en día con una cuota de 200 mil pesos te llevas una. Es muy accesible para todas las personas”, cerró sobre las ofertas de su emprendimiento que camina sobre ruedas.