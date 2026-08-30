Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Julián Álvarez volvió a entrenarse con sus compañeros del Atlético de Madrid
El club reiteró que no va a vender el delantero argentino al Barcelona
- 2 minutos de lectura'
El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez volvió a entrenarse con el grupo este domingo, tras la indisposición que le impidió ejercitarse el miércoles y el jueves y su práctica en solitario del viernes.
A dos días para el final del mercado, que se cierra en la medianoche del martes, la “Araña” volvió a entrenarse con el grupo tras ser baja el sábado en la victoria por la liga española 3-1 sobre el Sevilla por la indisposición que le impidió entrenarse el miércoles y el jueves.
“El plan es clarísimo, tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya entrenó, esperamos que se reintegre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de liga”, dijo el sábado el director de Fútbol del Atlético, Mateu Alemany, a Movistar+ antes del encuentro contra el Sevilla.
Alemany volvió a reiterar la posición del club de no vender al jugador al FC Barcelona a pocos días para el final del mercado estival.
“Creo que hemos sido muy claros y muy contundentes. Lo ha hecho en una nota pública hace poco el consejo de administración del club, lo ha dicho Miguel Angel Gil, nuestro CEO, reiteradamente, claramente, contundentemente. A ellos me remito, ¿para qué hablar más?”, añadió Alemany.
“La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto”, insistió el jueves el consejero delegado del club, Miguel Angel Gil Marín, recordando que tiene el apoyo de los accionistas y directores del club.
Con la salida al Barça cerrada, una posible alternativa sería Inglaterra, según los medios españoles, aunque esta opción no sería del agrado del jugador.
- 1
Escándalo en el Mundial de hockey sobre césped: el gol anulado a Bélgica que despertó una grave acusación
- 2
La inesperada vía legal que tendría Julián Alvarez para romper con Atlético de Madrid e irse a Barcelona
- 3
Cuándo juegan los Leones por el tercer puesto del Mundial de Hockey 2026
- 4
Así quedó la tabla de campeonas históricas del Mundial de hockey, tras el título de Las Leonas