Julián Álvarez volvió a entrenarse con sus compañeros del Atlético de Madrid

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez volvió a entrenarse con el grupo este domingo, tras la indisposición que le impidió ejercitarse el miércoles y el jueves y su práctica en solitario del viernes.

A dos días para el final del mercado, que se cierra en la medianoche del martes, la “Araña” volvió a entrenarse con el grupo tras ser baja el sábado en la victoria por la liga española 3-1 sobre el Sevilla por la indisposición que le impidió entrenarse el miércoles y el jueves.

“El plan es clarísimo, tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya entrenó, esperamos que se reintegre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de liga”, dijo el sábado el director de Fútbol del Atlético, Mateu Alemany, a Movistar+ antes del encuentro contra el Sevilla.

Julián Alvarez fue silbado por los hinchas del Atlético de Madrid PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Alemany volvió a reiterar la posición del club de no vender al jugador al FC Barcelona a pocos días para el final del mercado estival.

“Creo que hemos sido muy claros y muy contundentes. Lo ha hecho en una nota pública hace poco el consejo de administración del club, lo ha dicho Miguel Angel Gil, nuestro CEO, reiteradamente, claramente, contundentemente. A ellos me remito, ¿para qué hablar más?”, añadió Alemany.

“La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto”, insistió el jueves el consejero delegado del club, Miguel Angel Gil Marín, recordando que tiene el apoyo de los accionistas y directores del club.

Con la salida al Barça cerrada, una posible alternativa sería Inglaterra, según los medios españoles, aunque esta opción no sería del agrado del jugador.