Julián Gutiérrez remontó en la final, logró un récord y conquistó otro oro para la Argentina en los Juegos Suramericanos

Marcelo Julián Gutiérrez volvió a llevar al tiro argentino a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tres días después de consagrarse junto con Fernanda Russo en la prueba mixta, el catamarqueño ganó este viernes la competencia individual masculina de rifle de aire 10 metros, con un total de 247,4 puntos y récord del torneo. El santafesino Alexis Eberhardt terminó tercero, con 225,4, y completó una mañana de doble festejo para la delegación nacional.

La definición tuvo suspenso hasta el final. Gutiérrez (26 años) debió remontar ante el chileno Daniel Vidal Molin, que estuvo al frente durante buena parte de la competencia y concluyó con 247,0, apenas cuatro décimas por detrás del argentino. El triunfo significó, además, la medalla dorada número 32 de la Argentina en estos Juegos y le permitió al campeón obtener la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El podio de hombres en rifle de aire 10 metros captura

“Estuvo duro, la verdad. Salió todo bastante parejo, no me salía una, no pegaba uno y el chileno estaba bastante bien”, reconoció Gutiérrez después de la final, en diálogo con TyC Sports. El catamarqueño conocía bien el peligro que representaba el chileno. “En varios torneos nos dio vuelta el resultado. Sabemos que tira bien, que tiene capacidad. Viene trabajando bien, justamente está viviendo en Alemania para hacer una carrera deportiva más seria. Sabíamos que teníamos oponentes muy difíciles”, explicó.

En ese escenario, destacó una de las claves para la consagración. “Después de todo es mantener la calma. Pablo (su entrenador) siempre dice ‘tiro a tiro, disfrutalo’”, contó acerca de la indicación que recibió durante la competencia.

No resulta sencillo aislarse de las diferencias. Los propios tiradores pueden seguir en tiempo real qué hacen sus adversarios y cuánto necesitan para alcanzarlos. “Nosotros tenemos las pantallas enfrente. No solo ves lo que el otro hace, sino ves cuánto te falta para alcanzarlo. Eso es lo que te quema la cabeza”.

Julián Gutiérrez consiguió su segundo oro en los Juegos Suramericanos Captura TyC Sports

Para Gutiérrez fue su segunda consagración en apenas tres días. El martes había ganado la prueba de rifle de aire 10 metros mixto junto con Fernanda Russo. La pareja argentina se impuso entonces con 498,4 puntos, por delante de Brasil. En aquella competencia, Eberhardt también había tenido protagonismo: formó dupla con Lola Sánchez y terminó en el cuarto puesto.

El título individual ratificó además el recorrido internacional de Gutiérrez, nacido en San Fernando del Valle de Catamarca el 31 de agosto de 2000. En los Juegos Olímpicos de París 2024 alcanzó la final de rifle de aire comprimido 10 metros y concluyó octavo, resultado que le otorgó un diploma olímpico y representó la mejor actuación argentina en la especialidad en 36 años.

Su trayectoria ya incluía otros éxitos continentales antes de Santa Fe. Había conseguido el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y también se había consagrado en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Cuatro años después volvió a ganar en la competencia regional y, esta vez, lo hizo dos veces: primero en pareja con Russo y luego en la prueba individual.

La jornada tuvo además un componente especial por el acompañamiento en el Centro Internacional de Tiro. “Fue hermoso el público, más que nada porque sabemos que Alexis vive a 20 kilómetros, pero sabíamos que toda la banda iba a llegar. Bastante contento por toda la gente que vino”, expresó Gutiérrez.

El doble podio también le permitió detenerse en el presente de la disciplina en el país. “Va creciendo. La experiencia de los entrenadores más la nuestra se va viendo”, resumió.