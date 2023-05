Kevin Lomónaco confesó haber recibido dinero por dejarse amonestar durante un partido del Brasileirao

escuchar

La bomba estalló hace un mes y sacudió al fútbol brasileño. Varios futbolistas quedaron involucrados en casos de apuestas, en un investigación que desató un verdadero escándalo y que promete seguir. Entre los nombres que surgieron estaba el del argentino Kevin Lomónaco, que se desempeña en Red Bull Bragantino. En las últimas horas, la investigación se profundizó y se supo que el defensor surgido en Lanús reconoció ante la Justicia que se hizo amonestar a propósito en un partido del torneo Brasileirao de la temporada pasada a cambio de dinero.

Según informa el medio brasileño UOL, Lomónaco fue uno de los cuatro jugadores que confesaron ante el Ministerio Público de Goiás haber participado en el esquema de manipulación. El delito conlleva una pena de hasta seis años de prisión, pero la confesión hizo que el organismo les ofreciera un acuerdo de no enjuiciamiento. Tanto el argentino como el lateral izquierdo Moraes no fueron procesados y se convirtieron en testigos en las investigaciones.

Kevin Lomónaco, el jugador argentino alcanzado por la investigación en Brasil.

Lomónaco dijo que aceptó la promesa de recibir 70.000 reales por hacerse amonestar en el encuentro de Red Bull Bragantino contra el América-MG. Los estafadores depositaron 30.000 reales en su cuenta, pero no pagaron el resto de la cantidad. “Me dijo que iba a ganar dinero rápido, que sólo tenía que hacer que me saquen una tarjeta amarilla. Acepté. Estaba en la concentración, un día antes del partido, creo. Él insistía, me mandaba mensajes, me decía: ‘Vamos a cerrar, hermano, es dinero...’. Pero lo hice sin saber que era un delito, algo así. Lo hice normalmente, no le pregunté nada a nadie”, dijo Kevin.

Los fiscales incautaron el teléfono celular del argentino y encontraron los diálogos que probaban el montaje. En ellos, Lomónaco habla con Luís Felipe Rodrigues de Castro, quien le hace la oferta. “Me hice amonestar sólo porque pensé que no era algo que perjudicara al equipo”, explicó el defensor de 21 años.

Lomónaco fue apartado del primer equipo de Red Bull, que en su momento, cuando se dio a conocer esta investigación, emitió un duro comunicado. “Red Bull Bragantino tomó conocimiento de la operación que involucra esquemas de manipulación en juegos y campeonatos estatales de la Serie A y del Brasileiro, y la presencia de un atleta del plantel entre los investigados. El club tiene tolerancia cero con cualquier actitud que pueda dañar la idoneidad del deporte y vaya en contra de los valores y la dignidad de todos los que visten los colores de Red Bull Bragantino. Nos ponemos a disposición de las autoridades durante la investigación y manejaremos la situación legal que involucra al atleta internamente”, enfatizó la entidad.

Kevin Lomónaco integró las selecciones juveniles de la Argentina @argentina

Según la investigación, los acusados habrían cobrado entre 50 mil y 100 mil reales (entre 9 mil y 18 mil euros) no sólo por “ir a menos” para que sus equipos pierdan, sino con apuestas relacionadas con determinadas cantidades de faltas cometidas o por provocar cierto número de tiros de esquina en un partido.

La transcripción del diálogo con el fiscal

Fiscal Fernando Cesconetto: ¿Se volvió a comunicar contigo para que hicieras qué?

Kevin Lomónaco: Sí, se puso en contacto conmigo, presentándose, dando su nombre y diciendo que hiciera uno... para ganar algo de dinero. Para hacer eso. No sabía mucho, nunca había hecho algo así con una apuesta, nada de eso. No entendí mucho, pero dijo que iba a ganar mucho dinero rápidamente, que solo tenía que tener una tarjeta amarilla. Siguió hablando mucho así, solo, porque no respondí el mensaje. Al principio no respondí el mensaje.

Cesconetto: ¿En algún momento aceptó la propuesta de Vinícius Ribeiro? (después, Kevin aclara que se llama Luis Felipe)

Lomónaco: Sí, lo hice. Estuve la concentración, creo que el día antes del partido. Seguía insistiendo, mandando mensajes, diciendo: ‘Cerremos hermano, es dinero...’. Seguí hablando con él en la concentración, y luego sí: me sacaron tarjeta amarilla. Pero lo hice sin saber que era un crimen o algo, lo hice normalmente, no le pregunte nada a nadie.

Cesconetto: ¿Qué partido era ese Kevin?

Lomónaco: Era con América.

Cesconetto: ¿5 de noviembre?

Lomónaco: Sí, sí.

Cesconetto: ¿Pero cuánto dinero te ofrecieron por esa amarilla?

Lomónaco: Me ofreció 70.000 reales. Y me dijo que le enviaría una seña antes del juego, que era de 30.000.

Cesconetto: ¿Envió la seña antes?

Lomónaco: Sí, envió una seña antes del partido.

Cesconetto: ¿Y te envió los 30.000 reales?

Lomónaco: Lo hizo. No recuerdo si fue el día anterior o el mismo día, pero antes del partido.

Cesconetto: ¿Te debía 40 mil reales y te seguía hablando?

Lomónaco: Sí, sí. Seguía queriendo una roja, un penalti, algo mucho más grande. No era mi intención hacer esto. Hice la amarilla solo porque pensé que no era algo que perjudicara al equipo. Pensé que era algo normal y tampoco pensé que fuera un crimen, algo así. Fue como dije, no le pedí nada a nadie, lo hice solo porque sí, luego en un momento, fue un día rápido allí.

Cesconetto: Está bien, pero reconoces que está mal recibir una promesa de 70 mil y recibir 30 mil en el bolsillo para sacar una tarjeta contra tu equipo. ¿Sabés que esto está mal?

Lomónaco: Sí, sí, sí.

Cesconetto: ¿Tanto que no les dijiste a tus otros compañeros que habías hecho eso?

Lomónaco: No lo hice.

Cesconetto: ¿Tampoco a tu entrenador?

Lomónaco: No, a nadie.

🚨 EXCLUSIVO



O lateral Moraes e o zagueiro Kevin Lomónaco confessaram que manipularam três jogos da Série A do Brasileiro do ano passado.



"Eu estava precisando da grana e acabei topando fazer. Minha esposa ficou brava comigo", disse Moraes, lateral do Juventude. pic.twitter.com/zKslYlCS0p — UOL Esporte (@UOLEsporte) May 14, 2023

Investigación

Las investigaciones comenzaron a fines de 2022, luego de que el mediocampista Romario, de Vila Nova, confesara que recibió 150.000 reales (27 mil euros) a cambio de cometer un penal en el partido ante Sport Recife por el campeonato de la Serie B. Romario había cobrado 10 mil reales por adelantado y el resto se le iba a abonar una vez que cumpliera con su “misión”, pero ni siquiera fue convocado para disputar ese partido. El caso, sin embargo, llegó a oídos del presidente de Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, quien además es policía militar, y elevó pruebas a la fiscalía, lo que dio inicio así a la “Operación Pena Máxima”.

La Operación Pena Máxima es una operación del Ministerio Público de Goiás (MP-GO) que investiga la manipulación de partidos de fútbol. Hay indicios de que hubo fraude en partidos del Campeonato Brasileño 2022 (Serie A y Serie B), del Campeonato Paulista 2023 y del Campeonato Gaúcho 2023. Según la investigación, los preparadores se acercaban a los jugadores para arreglar que recibieran tarjeta amarilla o roja a propósito. En otros casos, se apostó por la generación de un penal. Obviamente, las amonestaciones, expulsiones y penales influyen en el resultado, pero las apuestas sospechosas, por lo que se sabe hasta ahora, no eran sobre el marcador de los partidos.

LA NACION