Kevin Zenón deja Boca y seguirá su carrera en Atlas de México

Kevin Zenón ya tiene su salida acordada de Boca. Después de varias semanas de negociaciones y mientras continuaba formando parte del plantel xeneize, incluso con un gol reciente frente a Gimnasia de Mendoza, el club de la Ribera aceptó una oferta de seis millones de dólares y el mediocampista continuará su carrera en Atlas de México durante este mercado de pases.

El conjunto dirigido por Hernán Crespo seguía de cerca al futbolista desde hacía tiempo y, una vez disputada la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo, mejoró las condiciones de la propuesta inicial. Ese avance permitió cerrar las conversaciones con Boca y concretar la adquisición de la totalidad de su pase.

Kevin Zenón, en la disputa de la pelota ante Deportivo Recoleta, en el estadio de Huracán, por la Copa Sudamericana ALEJANDRO PAGNI - AFP

La entidad azul y oro era dueña del 80% de la ficha de Zenón, por lo que percibirá aproximadamente 4.800.000 dólares. El porcentaje restante le corresponde a Unión. La operación también le permite a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme recuperar la inversión realizada en 2024, cuando desembolsó cerca de 3.500.000 dólares, además del 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero para incorporar al volante.

Atlas había intentado avanzar días atrás mediante una oferta de préstamo con opción de compra, aunque la respuesta de Boca había sido negativa. Las conversaciones, sin embargo, continuaron abiertas hasta encontrar una fórmula que conformara a todas las partes. La venta definitiva, inmediata o con obligación futura de ejecución, era la condición que el club pretendía para desprenderse del jugador.

Kevin Zenón tuvo algunos buenos momentos en Boca, pero no llegó a consolidarse Augussto Famulari

Aunque durante el último semestre contó con más minutos que en los ciclos de Claudio Úbeda y Miguel Ángel Russo, Zenón no integraba el grupo de prioridades de Rodolfo Arruabarrena. Con la intención de continuar su carrera fuera del país desde hacía tiempo, aceptó la propuesta mexicana. Su paso por Boca concluye con 92 partidos disputados, 12 goles y ocho asistencias.

La situación del ex-Unión venía atravesando numerosos cambios. Al comienzo de la etapa de Miguel Ángel Russo, el futbolista había presionado para marcharse ante una propuesta llegada desde Grecia que no convenció a los dirigentes. Después de un semestre irregular bajo la conducción de Fernando Gago, perdió terreno y dejó de ser una opción habitual, primero para Russo y luego para Úbeda. Aunque siguió apareciendo en las convocatorias, su participación fue escasa. Más adelante surgieron intereses de clubes como San Pablo y Alavés, además de distintas consultas y ofrecimientos que tampoco prosperaron. El inicio del Apertura insinuó una posibilidad de relanzar su etapa en Boca, pero el escenario volvió a modificarse: con Arruabarrena recuperó presencia, aunque sin consolidarse como una alternativa principal dentro del equipo.