Kun Agüero reveló cómo era su primer mail y por qué tuvo que cambiarlo cuando debutó en Independiente

Sergio “Kun” Agüero visitó el programa del prime time español La Resistencia para hablar de su pasado, presente y lo que podrá depararle el futuro en su nueva incursión como empresario gamer. Con un look total black, el exjugador del Manchester City y la selección argentina se mostró abierto a contestar todas las preguntas que realizó el conductor David Broncano y una de ellas fue sobre sus inicios en el fútbol.

A sus 15 años, Agüero demostró que estaba para dar el salto a la Primera de Independiente y debutó bajo la tutela de Óscar Ruggeri, quien era por ese momento el DT del Rojo. En plena adolescencia, el Kun reveló cómo era su MSN, una aplicación similar al WhatsApp para comunicarse con el resto de las personas.

Ser el más joven de la historia en debutar en la liga argentina supone hacer grandes sacrificios como tener que cambiar de email del Messenger porque la gente te busca como loca.@aguerosergiokun pic.twitter.com/idJ2MMYsnb — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 22, 2023

“¿Cuál fue tu primer correo electrónico?”, soltó Broncano para conocer detalles más íntimos de sus inicios. Al ponerse pensativo, Agüero explicó: “El que me puse fue muy bolu**, va me puse kunaguero en el Messenger. Lo tenía así y como debuté muy joven en la Argentina, la gente se lo puso a buscar y me colapsó la cuenta”, subrayó.

Y, en la misma línea, siguió: “Me lo hice cuando tenía 14 años, qué sabía yo que iba a ser conocido. Debuté con 15 años en la Argentina y fui el más joven en la historia en hacerlo”, manifestó Agüero, quien luego siguió su carrera profesional en el Atlético de Madrid, Manchester City hasta su abrupto final en el FC Barcelona.

