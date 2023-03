El look total black de Antonela Roccuzzo que despertó suspiros en París

escuchar

A través de su historia de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió una foto en la que se puede ver muy elegante mientras luce un look total black. Además de su presencia, embelesó a sus seguidores la presencia de una cartera de gran tamaño que hizo juego con las prendas y que le puso el broche de oro a su deslumbrante estilo.

Desde hace tiempo, la esposa de Lionel Messi es una figura sumamente reconocida y querida en la Argentina y buena parte del mundo. Gracias a su presencia tanto en redes sociales como en los distintos eventos en los que participa, la influencer logró construir una enorme comunidad de fanáticos y gente que sigue cada una de las cosas que comparte.

A esta popularidad que ya tenía, se le sumó su activo rol en el Mundial 2022. En los distintos estadios donde la selección argentina jugaba por la Copa del Mundo, ella se mostraba muy alegre junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Después de que su nombre fuera noticia por la balacera que recibió un local de su familia en Rosario, Antonela eligió mostrarse espléndida y con disfrute de su vida en París. Usualmente, más allá de su intimidad suele publicar imágenes que corresponden a sesiones de fotos. En cada una de esas oportunidades, deja ver su estilo.

Antonela Roccuzzo compartió una foto con un look total black y un elegante accesorio Instagram @antonelaroccuzzo

Eso mismo ocurrió en esta ocasión, cuando aprovechó para vestirse de negro en las calles de la capital francesa. La imagen la deja ver con una look total black, cortado solamente por las zapatillas y un top blanco que, tapado por el saco, apenas se logra ver en la imagen. Al mencionado abrigo y pantalón negro, Antonela le sumó también una gorra, mientras posa con la mirada hacia arriba. A lo ya mencionado, se suma también un lujoso bolso negro que sostiene con su mano derecha.

Al ser una historia y no una publicación del feed, no hay manera de ver públicamente el alcance que tuvo la foto ni cuántos likes generó. Sin embargo, es de esperar que no haya pasado desapercibida para nadie, dado que Antonela Roccuzzo tiene más de 34.000.000 seguidores en su cuenta de Instagram, su única red social según asegura en la descripción del perfil.

Al ver cada una de sus fotos, se puede observar que su contenido es variado y que suele alternar el tipo de imágenes que comparte en el feed. Mientras que muchas son similares a su última historia, en soledad y mientras luce algún conjunto elaborado, otras apuntan al ámbito familiar o de pareja.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi posaron juntos en la gala del The Best Instagram @antonelaroccuzzo

No es extraño ver publicaciones de Antonela en la que estén presentes sus hijos o recuerdos de eventos y momentos que compartió junto a Messi. La última de este tipo fue hace solamente unas semanas, cuando ambos fueron juntos a la gala de The Best, en la cual Leo se consagró como el mejor jugador del mundo. Como curiosidad, en esa ceremonia la influencer se encontró con la hija de Pelé en el baño y la brasileña le pidió que le pasara un mensaje al futbolista del PSG.

LA NACION