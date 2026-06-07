Agenda de TV y streaming del domingo: Colapinto en Mónaco, amistosos y la final de Roland Garros
Automovilismo, fútbol, rugby, golf y motociclismo integran la oferta deportiva en el cierre del fin de semana, disponible en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 7 de junio de 2026.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 10 Gran Premio de Mónaco. La carrera. Fox Sports y Disney+
FÚTBOL
Amistosos
- 15.45 Croacia vs. Eslovenia. ESPN y Disney+
- 16 Noruega vs. Marruecos. TyC Sports
- 17 Ecuador vs. Guatemala. DSports (1610)
- 20 Colombia vs. Jordania. DSports (1610)
RUGBY
Seven de Burdeos
- 6.56 Pumas 7s vs. Alemania. Fox Sports 2 y Disney+
TENIS
Roland Garros
- 10 Alexander Zverev (Alemania) vs. Flavio Cobolli (Italia), la final masculina. ESPN 2 y Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP
- 6 El Gran Premio de Hungría. La carrera. ESPN 3 y Disney+
GOLF
- 13.30 The Memorial Tournament. La última vuelta. ESPN 3 y Disney+
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