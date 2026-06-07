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Agenda de TV y streaming del domingo: Colapinto en Mónaco, amistosos y la final de Roland Garros

Automovilismo, fútbol, rugby, golf y motociclismo integran la oferta deportiva en el cierre del fin de semana, disponible en las pantallas

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Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en el que largará 14º.
Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en el que largará 14º.ANDREJ ISAKOVIC - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 7 de junio de 2026.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 10 Gran Premio de Mónaco. La carrera. Fox Sports y Disney+

FÚTBOL

Amistosos

  • 15.45 Croacia vs. Eslovenia. ESPN y Disney+
  • 16 Noruega vs. Marruecos. TyC Sports
  • 17 Ecuador vs. Guatemala. DSports (1610)
  • 20 Colombia vs. Jordania. DSports (1610)
James Rodríguez (el segundo desde la derecha) camina junto a Deinver Machado durante un entrenamiento de la selección de Colombia, que se enfrentará con Jordania, el tercer rival de Argentina en el inminente Mundial.
James Rodríguez (el segundo desde la derecha) camina junto a Deinver Machado durante un entrenamiento de la selección de Colombia, que se enfrentará con Jordania, el tercer rival de Argentina en el inminente Mundial.Fernando Vergara - AP

RUGBY

Seven de Burdeos

  • 6.56 Pumas 7s vs. Alemania. Fox Sports 2 y Disney+

TENIS

Roland Garros

  • 10 Alexander Zverev (Alemania) vs. Flavio Cobolli (Italia), la final masculina. ESPN 2 y Disney+
Alexander Zverev y Flavio Cobolli procurarán su primera conquista de un torneo de Grand Slam, cuando definan Roland Garros.
Alexander Zverev y Flavio Cobolli procurarán su primera conquista de un torneo de Grand Slam, cuando definan Roland Garros.Canchallena

MOTOCICLISMO

MotoGP

  • 6 El Gran Premio de Hungría. La carrera. ESPN 3 y Disney+

GOLF

  • 13.30 The Memorial Tournament. La última vuelta. ESPN 3 y Disney+
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