La agenda de TV del domingo: Argentina - Uruguay, Fórmula 1, Francia - España, Indian Wells, Top 14 y STC 2000

Muy interesante se presenta el domingo deportivo en las pantallas. Con algo menos de variedad que otros días de fin de semana, pero con mucho atractivo en el menú.

El fútbol concentra su actividad en la competencia de seleccionados. Y habrá partidos prometedores de un lado del Atlántico y del otro. La Argentina afrontará el clásico más antiguo de Sudamérica, contra Uruguay, en Buenos Aires y por la eliminatoria para Qatar 2022. El camino al Mundial incluye un muy convocante Colombia vs. Brasil, y otros tres encuentros que tienen lo suyo: Bolivia vs. Perú, Venezuela vs. Ecuador y Chile vs. Paraguay.

Lionel Messi en una práctica de la Argentina en Ezeiza; el capitán será un atractivo en sí mismo en el clásico con Uruguay por la eliminatoria sudamericana para Qatar 2022. Mauro Alfieri - LA NACION

En Europa, en tanto, estarán en acción tres campeones mundiales. Por el tercer lugar de la Liga de Naciones se medirán Bélgica e Italia, y en la final asoma un posible partidazo: Francia vs. España.

El automovilismo aporta Fórmula 1, con la carrera del Gran Premio de Turquía, y Súper TC2000 en Rosario. La NBA tendría un argentino protagonista, Gabriel Deck, en el amistoso de pretemporada en que Oklahoma City Thunder visitará al campeón, Milwaukee Bucks, un rato antes de que Los Angeles Lakers sea local frente a Phoenix Suns. También en Estados Unidos, el tenis propone su Masters 1000 quizás más potente, Indian Wells, aún en su segunda rueda.

El polo nacional no se queda atrás. Tiene previsto un gran encuentro, entre RS Murus Sanctus, con Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero, y La Dolfina, con Adolfo Cambiaso y David Stirling. Además, en el rugby francés chocarán dos equipos que tienen integrantes de los Pumas: Stade Français, el de Nicolás Sánchez y Marcos Kremer, y Clermont, el de Tomás Lavanini, por el Top 14.

La televisación del domingo 10

FÚTBOL

Eliminatoria sudamericana

17 Bolivia vs. Perú. TV Pública

Bolivia vs. Perú. TV Pública 17.30 Venezuela vs. Ecuador. DeporTV

Venezuela vs. Ecuador. DeporTV 17.45 Colombia vs. Brasil. TyC Sports

Colombia vs. Brasil. TyC Sports 20 Argentina vs. Uruguay. TV Pública y TyC Sports

Argentina vs. Uruguay. TV Pública y TyC Sports 20.30 Chile vs Paraguay. TyC Sports 2

Liga de Naciones

10 Italia vs. Bélgica. Por el tercer puesto. DirecTV Sports

Italia vs. Bélgica. Por el tercer puesto. DirecTV Sports 15.45 España vs. Francia. La final. DirecTV Sports

Preciosas camisetas, bonito fútbol: Bélgica, Italia, Francia y España presuponen grandes partidos en la definición de la Liga de Naciones de Europa.

AUTOMOVILISMO

9 Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Turquía. ESPN en Star+

Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Turquía. ESPN en Star+ 10 Súper TC2000. La décima carrera, en Rosario. TyC Sports

POLO

11 La Dolfina-Brava vs. La Irenita. Semifinal de la rueda de perdedores del Abierto de Tortugas. ESPN en Star+

La Dolfina-Brava vs. La Irenita. Semifinal de la rueda de perdedores del Abierto de Tortugas. ESPN en Star+ 13.30 RS Murus Sanctus vs. La Dolfina. Semifinal de la rueda de ganadores del Abierto de Tortugas. ESPN en Star+

TENIS

15 El ATP Masters 1000 de Indian Wells. La segunda etapa. ESPN 2

BÁSQUETBOL

NBA

20.30 Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder. Amistoso de pretemporada. ESPN 3

Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder. Amistoso de pretemporada. ESPN 3 23 Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns. Amistoso de pretemporada. ESPN 3

Liga ACB

13.15 Valencia vs. Real Madrid. DeporTV

Giannis Antetokounmpo, campeón por Milwaukee Bucks y jugador más valioso de la última final de NBA, y Devin Booker, de Phoenix Suns, dos figuras en el amistoso de pretemporada de esta noche. Quinn Harris - Getty Images North America

RUGBY

16 Stade Français vs. Clermont. El Top 14 de Francia. ESPN 3

BÉISBOL

Los playoffs de la Major League Baseball