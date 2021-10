Eliminatorias: la Argentina liberada de Messi contra el Uruguay que tiene la admiración de Scaloni

Para afrontar un compromiso de riesgo como lo es Uruguay, la Argentina se encuentra en una situación de serenidad y razonable optimismo. Sin urgencias ni demandas incumplidas. Hay una base consolidada, está Lionel Messi y una disposición colectiva para jugar siempre que se pueda y para luchar si un partido así lo exige. Para potenciar todo eso está la conexión sentimental reestablecida con el público.

Apenas pasó un mes de un Messi estremecido hasta las lágrimas en el Monumental por un hat-trick ante Bolivia que le permitió superar un récord sudamericano de Pelé y por volver a levantar la Copa América, ahora con su familia en las tribunas y una asistencia que lo veneraba. No fue un baño de masas porque sólo se permitió un 30 por ciento de la capacidad del Monumental, pero esta noche, desde las 20.30, la efusividad para recibir a Uruguay irá en aumento, con la presencia de 36.000 personas, la mitad del estadio de River. Messi volvió a valorar esta actualidad en una reciente entrevista con France Football: “Haber ganado la Copa América fue una liberación. Trabajamos en un ambiente más tranquilo. Lo necesitábamos los jugadores y nuestro fútbol también. Ganar un título cambió la percepción que se tiene de nosotros y nos permite trabajar en un ambiente más favorable, con paz mental”.

Lionel Scaloni definirá la formación este domingo, de acuerdo con el estado físico de los jugadores Jorge Saenz - AP

Tras el 0-0 del jueves en Asunción que exigió músculos y pulmones hasta el último segundo, la preocupación de Lionel Scaloni pasa por encontrar al equipo más fresco posible. El entrenador dijo que se tomará hasta el mediodía de este domingo para definir la formación, ya que el sábado fue el día en el que termina de subir el cansancio hecho 48 horas antes. “Hoy (por el sábado) es un día crítico para las piernas. Mañana se terminan de recuperar y ya está el partido. Hay que tomar precauciones. Están todos bien, a disposición, salvo Lautaro y el Huevo (Acuña)”, expresó el director técnico.

En esta ventana de tres encuentros en una semana, con cierre el jueves próximo contra Perú nuevamente en el Monumental, Scaloni tildó en su agenda el choque contra Uruguay como el más arduo de todos. De haber sido una final, es probable que Lautaro Martínez hubiese jugado contra Paraguay, más allá de la molestia muscular. En la programación del entrenador se encendió la alarma de preservarlo para que esté en el clásico rioplatense, salvo complicación de último momento.

Lautaro Martínez reaparecería ante Uruguay; no estuvo contra Paraguay y la Argentina no convirtió después de 20 partidos Gustavo Pagano - Getty Images South America

Para vencer a Paraguay, a la Argentina no le faltaron oportunidades; las tuvo en los pies de Joaquín Correa, Di María y Papu Gómez, pero, casualidad o no, el equipo de Scaloni interrumpió una serie de 20 cotejos consecutivos marcando tantos justo la noche en la que no estuvo el goleador del ciclo: Lautaro Martínez (15 en 30 presencias). Lo que se extendió fue el invicto, 23 partidos, el más prolongado en la actualidad mundial luego de que Italia dejara el suyo de 37 cotejos frente a España. “No soy un fanático de las estadísticas, pueden romperse en cualquier momento. Son números y nada más”, dijo Scaloni.

Es probable que en la rotación ingrese Gonzalo Montiel –ausente en Asunción–, a quien Scaloni lo considera “consolidado en el primer nivel”. En el antecedente más cercano contra Uruguay, por la Copa América, la Argentina ganó 1-0, con un gol de cabeza de Guido Rodríguez, titular aquella noche en lugar de Leandro Paredes. Más allá del empate en el Defensores del Chaco, el entrenador ubicó los primeros 35 minutos entre los mejores de su gestión.

Por atendibles que sean las preocupaciones de Scaloni por acertar con los futbolistas en mejores condiciones físicas, no son mayores a las preocupaciones del Maestro Tabárez para cubrir tres bajas: la del suspendido Bentancur y las de los lesionados Giménez y Arrascaeta.

Oscar Tabárez, en sus dos ciclos en Uruguay, consiguió la clasificación para cuatro mundiales Ernesto Ryan - Pool Getty

Scaloni reconoció sentir “admiración” por Uruguay. “Siempre funcionó como equipo en cuanto a resultados, pertenencia, compromiso. Tienen una línea a seguir. Lo primero que se ve de Uruguay es un equipo, más allá de nombres. Es lo que más me gusta. Es uno de los rivales más difíciles de enfrentar. Y tiene a Tabárez, que además de un gran entrenador es una persona admirable. Un ejemplo”.

Justamente, Tabárez suma 70 partidos por eliminatorias. Al frente desde 2006, de las 10 veces que se midió con la Argentina, sólo festejó un triunfo, en la clasificación para el Mundial 2014, cuando el equipo de Alejandro Sabella fue al Centenario con el pasaje asegurado. Atesora como una victoria la definición por penales de la Copa América 2011 en Santa Fe, con la posterior consagración en el Monumental en la final ante Paraguay.

Bastante despejada la ruta hacia Qatar 2022, la Argentina no necesita vivir pendiente de la calculadora. Un clásico ante Uruguay también suma en la maduración de un equipo que encontró el rumbo.

Probables formaciones