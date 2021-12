La agenda de TV del sábado: Boca, Racing, Messi en PSG, Fórmula 1, Abierto de Palermo, Newman vs. CUBA y golf

Dos fines de semana de plena actividad le quedan al deporte en este último mes del año, y este sábado tendrá mucho y muy importante.

El fútbol europeo tiene un día muy cargado. Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Ángel Di María y compañía visitarán a Lens por la Ligue 1, de Francia, que ofrecerá también el partido de Olympique Marseille, con Leonardo Balerdi y el DT Jorge Sampaoli, contra Brest. Por la liga de España jugarán casi los pesos pesados de esta temporada, en Sevilla vs. Villarreal, Barcelona vs. Betis, Atlético de Madrid vs. Mallorca y Real Sociedad vs. Real Madrid. La Bundesliga alemana mostrará “der Klassiker”, entre Borussia Dortmund y Bayern München, y la Premier League y la Serie A tendrán lo suyo.

En la Argentina, el Torneo 2021 presentará a dos grandes y al escolta, en Arsenal vs. Boca, Huracán vs. Racing y Sarmiento vs. Talleres, más Lanús vs. Rosario Central y Godoy Cruz vs. Platense. En el ámbito local habrá más que fútbol, con fechas muy trascendentes de polo, golf y rugby. En el Abierto de Palermo se definirá el primer finalista, entre La Dolfina vs. La Irenita y Ellerstina vs. La Ensenada. En Nordelta se efectuará la tercera jornada del Abierto de Argentina. Y en la Catedral del rugby, la cancha de CASI, tendrá lugar la primera semifinal del Top 12: Newman vs. CUBA.

Sebastián Villa fue convocado para el compromiso de Boca contra Arsenal en Sarandí, a pesar del nuevo acto de indisciplina que protagonizó el delantero colombiano. Mauro Alfieri - LA NACION

En Europa habrá varios rugbiers argentinos en acción en la liga inglesa Premiership y en el Top 14 francés, y una semifinal de Copa Davis entre Rusia y Alemania, en Madrid. En Arabia Saudita se desarrollará la penúltima prueba de clasificación de Fórmula 1. Y en Estados Unidos la NBA tendrá dos enfrentamientos atractivos como para cerrar el sábado y abrir el domingo argentino.

La televisación del sábado 4

FÚTBOL

Liga Profesional

17 Arsenal vs. Boca. Fox Sports Premium

Arsenal vs. Boca. Fox Sports Premium 19.15 Godoy Cruz vs. Platense. TNT Sports

Godoy Cruz vs. Platense. TNT Sports 19.15 Sarmiento vs. Talleres. Fox Sports Premium

Sarmiento vs. Talleres. Fox Sports Premium 21.30 Lanús vs. Rosario Central. TV Pública

Lanús vs. Rosario Central. TV Pública 21.30 Huracán vs. Racing. TNT Sports

Premier League

9 West Ham vs. Chelsea. ESPN

West Ham vs. Chelsea. ESPN 12 Wolverhampton vs. Liverpool. ESPN

Wolverhampton vs. Liverpool. ESPN 14.30 Watford vs. Manchester City. ESPN en Star+

Ligue 1

13 Olympique Marseille vs. Brest. ESPN en Star+

Olympique Marseille vs. Brest. ESPN en Star+ 17 Lille vs. Troyes. ESPN en Star+

Lille vs. Troyes. ESPN en Star+ 17 Lens vs. PSG. ESPN 2

Liga de España

10 Sevilla vs. Villarreal. ESPN 2

Sevilla vs. Villarreal. ESPN 2 12.15 Barcelona vs. Betis. DirecTV

Barcelona vs. Betis. DirecTV 14.30 Atlético de Madrid vs. Mallorca. DirecTV

Atlético de Madrid vs. Mallorca. DirecTV 17 Real Sociedad vs. Real Madrid. ESPN 2

Serie A

11 Milan vs. Salernitana. ESPN 3

Milan vs. Salernitana. ESPN 3 14 Roma vs. Inter. ESPN

Roma vs. Inter. ESPN 16.45 Napoli vs. Atalanta. ESPN en Star+

Bundesliga

11.30 Bayer Leverkusen vs. Greuther Furth. ESPN en Star+

Bayer Leverkusen vs. Greuther Furth. ESPN en Star+ 14.30 Borussia Dortmund vs. Bayern München. ESPN 2

Eredivisie

14.40 PSV vs. Utrecht. ESPN en Star+

17 Ajax vs. Willem II. ESPN en Star+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

11 La práctica 3 del Gran Premio de Arabia Saudita. ESPN en Star+

La práctica 3 del Gran Premio de Arabia Saudita. ESPN en Star+ 14 La prueba de clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita. ESPN 3

POLO

Abierto de Palermo

14 La Dolfina vs. La Irenita. ESPN en Star+

La Dolfina vs. La Irenita. ESPN en Star+ 16.30 Ellerstina vs. La Ensenada. ESPN en Star+

Facundo Pieres, el capitán de Ellerstina, rival de La Ensenada en Palermo con un pase a la final en juego... que puede ser para La Dolfina. Sergio Llamera - LA NACION

GOLF

16 El Open de Argentina. La tercera vuelta. ESPN en Star+

RUGBY

12 Exeter vs. Saracens. Premiership. ESPN en Star+

Exeter vs. Saracens. Premiership. ESPN en Star+ 13 Pau vs. Toulon. Top 14 de Francia. ESPN en Star+

Pau vs. Toulon. Top 14 de Francia. ESPN en Star+ 17 Bordeaux vs. Toulouse. Top 14 de Francia. ESPN en Star+

Bordeaux vs. Toulouse. Top 14 de Francia. ESPN en Star+ 17 Newman vs. CUBA. Semifinal del Top 12. ESPN Extra, ESPN en Star+

Newman vs. CUBA será la primera semifinal del Top 12 de la URBA. LA NACION/Hernan Zenteno

TENIS

12 La Copa Davis. La semifinal Rusia vs. Alemania. TyC Sports 2

BÁSQUETBOL