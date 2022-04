La agenda de TV del sábado: San Lorenzo, Independiente, Racing, City-Liverpool, final del Mundial de polo femenino, Masters 1000 de Montecarlo, el inicio de los playoffs de la NBA, Leonas y Leones

Tres grandes estarán en acción en el fútbol nacional. Habrá un cruce de pesados en el inglés. En tenis habrá dos semifinales de Masters 1000. La NBA pondrá en marcha sus playoffs. Y en rugby, en polo y en hockey sobre césped actuarán seleccionados argentinos. Eso es lo central de la agenda deportiva televisiva de este sábado.

Por la Copa de la Liga Profesional, el conflictuado San Lorenzo recibirá a Platense –otro equipo que cambió recientemente de director técnico– y se aguarda la reacción de los hinchas azulgranas en el Nuevo Gasómetro por el presente del club, recientemente eliminado de la Copa Argentina. Luego, el irregular Independiente visitará al irregular Colón. A continuación, Estudiantes intentará recobrar la delantera en la zona 2 al visitar a Barracas Central. Y por último, Racing se enfrentará con Unión en Avellaneda, donde procurará dar continuidad a su serie de triunfos y, con nueve, igualar una marca del histórico Equipo de José.

Racing acumula ocho éxitos sucesivos y está a seis del récord del club, registrado en 1915 y 1919. Osvaldo Fantón - Télam

El fútbol europeo tendrá mucha actividad, pero un encuentro será excluyente: Manchester City vs. Liverpool, por la Copa FA, de Inglaterra. Más al sur en el continente, el Masters 1000 de Montecarlo ofrecerá sus semifinales: Alejandro Davidovich Fokina vs. Grigor Dimitrov y Stefanos Tsitsipas vs. Alexander Zverev. Y habrá algunos argentinos involucrados en la fecha de la Copa Europea de Clubes de rugby: Facundo Bosch (titular) y Joel Sclavi (suplente) en La Rochelle frente a Bordeaux Bègles, Santiago Grondona (suplente) en Exeter contra Munster y Matias Moroni (titular) en Leicester ante Clermont.

Del otro lado del Atlántico habrá otra competencia de alcance mundial: se iniciarán los playoffs de la NBA, con varios choques atractivos y uno solo de los dos argentinos disponible, Leandro Bolmaro en Minnesota Timberwolves, visitante de Memphis Grizzlies. El otro, Facundo Campazzo, está suspendido para el comienzo de la serie de Denver Nuggets contra Golden State Warriors, en San Francisco. En el país limitrofe al norte, Canadá, actuará una de las selecciones argentinas que tendrán acción en el día: Pumas 7s, que afrontará la primera jornada de la fecha de Vancouver del Circuito Mundial de Seven.

El cordobés Leandro Bolmaro, de 20 años, tiene ante sí la posibilidad de afrontar su primer partido de playoffs de NBA, como jugador de Minnesota Timberwolves. Twitter

Los otros seleccionados albicelestes actuarán en suelo nacional. En polo femenino, la Argentina jugará en Palermo la final del primer Mundial, contra Estados Unidos. Y en la Pro League de hockey, las Leonas se enfrentarán con el mismo rival, y los Leones, con Francia.

La televisación del sábado 16

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

14 San Lorenzo vs. Platense. Fox Sports Premium

San Lorenzo vs. Platense. Fox Sports Premium 16.30 Colón vs. Independiente. Fox Sports Premium

Colón vs. Independiente. Fox Sports Premium 19 Barracas Central vs. Estudiantes. TNT Sports

Barracas Central vs. Estudiantes. TNT Sports 21.30 Racing vs. Unión. TNT Sports

Copa FA

11.30 Manchester City vs Liverpool. ESPN

Premier League

8.30 Tottenham Hotspur vs. Brighton. ESPN

Tottenham Hotspur vs. Brighton. ESPN 11 Manchester United vs. Norwich. ESPN 3

Manchester United vs. Norwich. ESPN 3 11 Southampton vs. Arsenal. Star+

Southampton vs. Arsenal. Star+ 11 Watford vs. Brentford. Star+

Liga de España

9 Elche vs. Mallorca. ESPN 3

Elche vs. Mallorca. ESPN 3 11 Alavés vs. Rayo Vallecano. ESPN Extra

Alavés vs. Rayo Vallecano. ESPN Extra 13 Valencia vs. Osasuna. ESPN Extra

Serie A

7.30 Cagliari vs. Sassuolo. Star+

Cagliari vs. Sassuolo. Star+ 9.30 Sampdoria vs. Salernitana. Star+

Sampdoria vs. Salernitana. Star+ 11.30 Fiorentina vs. Venezia. Star+

Fiorentina vs. Venezia. Star+ 13.30 Juventus vs. Bologna. ESPN 2

Juventus vs. Bologna. ESPN 2 15.30 Lazio vs. Torino. ESPN

Bundesliga

10.30 Borussia Dortmund vs. Wolfsburg. Star+

Borussia Dortmund vs. Wolfsburg. Star+ 10.30 Augsburg vs. Hertha Berlin. Star+

Augsburg vs. Hertha Berlin. Star+ 10.30 Mainz vs. Stuttgart. Star+

Mainz vs. Stuttgart. Star+ 10.30 Freiburg vs. Bochum. Star+

Freiburg vs. Bochum. Star+ 13.30 Borussia Monchengladbach vs. Köln. Star+

Primera Nacional

16 Ferro vs. San Martín (Tucumán). TyC Sports

Ferro vs. San Martín (Tucumán). TyC Sports 20.30 Belgrano vs. Riestra. TyC Sports

TENIS

8.30 El ATP Masters 1000 de Montecarlo. Alejandro Davidovich Fokina vs. Grigor Dimitrov y Stefanos Tsitsipas vs. Alexander Zverev, las semifinales. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11 San Lorenzo vs. Quimsa. TyC Sports

Los playoffs de la NBA

14 Dallas Mavericks vs. Utah Jazz. El juego 1 de la serie. ESPN 3

Dallas Mavericks vs. Utah Jazz. El juego 1 de la serie. ESPN 3 16.30 Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves. El partido 1. ESPN 2

Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves. El partido 1. ESPN 2 19 Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors. El primer encuentro. ESPN 3

Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors. El primer encuentro. ESPN 3 21.30 Golden State Warriors vs. Denver Nuggets. La apertura de la serie. ESPN 3

POLO

16 Argentina vs. Estados Unidos. La final del Mundial femenino, en Palermo. ESPN en Star+

RUGBY

Copa Europea de Clubes

8.30 Harlequins vs. Montpellier. ESPN Extra

Harlequins vs. Montpellier. ESPN Extra 11 Stade Rochelais vs. Bordeaux Bègles. Star+

Stade Rochelais vs. Bordeaux Bègles. Star+ 11 Munster vs. Exeter. Star+

Munster vs. Exeter. Star+ 13.30 Leicester vs. Clermont. Star+

Leicester vs. Clermont. Star+ 16 Ulster vs. Stade Toulousain. Star+

Circuito Mundial de Seven

12.50 El torneo de Vancouver. Con participación de Pumas 7s. ESPN en Star+

HOCKEY

FIH Pro League