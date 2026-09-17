La carcajada de Lionel Messi por el gesto impensado de su hijo más chiquito en pleno abrazo de campeón

Lionel Messi lo hizo otra vez. A los 39 años se consagró campeón junto a Inter Miami de la Campeones Cup tras ganarle 2 a 0 a Cruz Azul y consiguió el título número 48 de su carrera. Su familia dijo presente en el Nu Stadium y lo vio llegar a los 100 goles con la camiseta de Las Garzas y, cuando el partido terminó, se acercaron a celebrar con él. Thiago (13) y Mateo (11) le dieron un fuerte abrazo, pero fue Ciro (8) el que hizo reír a todos. Si bien estaba feliz con el triunfo, tuvo una divertida reacción al tocar la espalda de su padre que hizo que el 10 lanzara una carcajada.

El campeón del mundo volvió a tener una velada estelar. A los 23 minutos del primer tiempo, abrió el marcador tras una asistencia de Luis Suárez, quien recibió la pelota de parte de Rodrigo De Paul. A los 36 minutos del segundo tiempo, Casemiro marcó su cuarto gol con la camiseta de Las Garzas y le dio a Kily González su primer título como entrenador del equipo.

El divertido intercambio de Messi y su hijo Ciro tras la victoria de Inter Miami

Los festejos en el campo de juego no tardaron en empezar. Fiel a su estilo, Leo Messi celebró, con una radiante sonrisa de felicidad, junto a sus hijos. Le dio un fuerte abrazo a su primogénito y luego Mateo, el más ocurrente y extrovertido de los tres, se lanzó a sus brazos. Ciro también saludó a su padre. Él se agachó para quedar a su altura y el pequeño de ocho años pasó su mano por su espalda de forma afectuosa.

Ciro Messi abrazó a Leo y le hizo un divertido comentario sobre su olor a sudor (Foto: Captura de video)

Sin embargo, después se olió la mano que instantes antes estuvo sobre su camiseta y, al advertir el olor a sudor que irradiaba de él, le hizo un inocente comentario a su padre. Si bien no se pudo advertir qué le dijo, sus palabras fueron suficientes para que el futbolista lanzara una honesta carcajada y, lleno de amor, le diera un beso en la mejilla. La escena fue capturada por la transmisión oficial del evento y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales.