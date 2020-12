La chicana de Juan Fernando Quintero a Juan Román Riquelme

La chicana de Juanfer Quintero a Juan Román Riquelme por su gol en Madrid Fuente: Archivo

El volante colombiano Juanfer Quintero rompió el silencio tras su salida de River Plate, explicó los motivos de la partida, y desmintió que su decisión esté relacionada con una presunta mala relación con el entrenador Marcelo Gallardo.

Quintero realizó su descargo en una entrevista que le concedió este martes al programa ESPN F90: "Nunca me ha gustado hablar del tema. Yo no soy de expresarme mucho por las cámaras. Soy un poco reacio a eso. Así me manejo. Yo me quedo con lo mejor que di, con los momentos más especiales que viví con River. Fueron los mejores momentos de mi vida y de mi carrera", señaló el futbolista cafetero.

"A mí lo malo no me afecta, lo hago a un lado, y saco lo positivo de todo eso. No fue la despedida como yo quería tampoco, pero son situaciones que se presentan, que uno como hombre tiene que hacerse cargo. Si me fui mal, como le pareció a mucha gente, les pido disculpas, nunca traté de hacerle daño a nadie. Amo a River, me quedo con los momentos más bonitos de mi carrera", agregó Quintero.

En ese sentido, el jugador de 28 años indicó que "llega un momento en la vida en que uno tiene que decidirse y tomar decisiones sin importar el qué dirán y que no, y dejarse llevar por su instituto, su naturaleza, su ética, sus valores".

Aunque de manera elíptica, Quintero apuntó contra los dirigentes del club de Nuñez. Así lo dejó en claro ante la consulta del "Chavo" Fucks por un presunto incumplimiento de acuerdo que tenía con las autoridades de River: "A nadie le he faltado el respeto. El que me falta el respeto, cada quien tendrá su forma de ser, de mirar, porque al final, no olvidemos que el fútbol, es un negocio. No es transparente. Yo me llevo por lo que yo soy de niño y lo que soy hasta ahora. Eso eso que me mantiene con respeto, con lealtad a todas las personas, pero eso mismo exijo para mí. Y el que me falta el respeto es normal, cada quien en su rincón, pero no haces parte de que yo te respete, porque al final, no me haces daño a mí, te haces daño a ti solo, pues a mí me diste una idea de que no eres lo que yo pensaba o esperaba".

Al mismo tiempo, caracterizó al técnico Gallardo como un "amigo", y dijo que habla con él "hasta hoy": "Siempre tuve la mejor relación con Marcelo. Es una persona que a mí me ayudó mucho, que le tengo que agradecer mucho, que nos dimos la mano mutuamente en muchos aspectos en el fútbol, y le agradezco por todos los consejos que me dio. Y por bancarme hasta hoy. Al final, la gente sabe cómo soy, cómo me manejo, y decirle muchas gracias, públicamente. Él sabe que se lo he dicho. El respeto es grande, y la admiración es mucha".

Por otra parte, habló sobre los motivos más profundos que lo llevaron a tomar la decisión de dejar de vestir la camiseta millonaria, vinculados con su vida personal y la pandemia: "Yo he perdido muchos seres queridos, muchos familiares, muchos amigos desde muy niño. He tenido una vida muy madura, porque a los 10 años, por medio del futbol, mantengo a mi madre. Ya llevo 20 años en esto, he sacrificado mucho tiempo. No ha sido en vano, porque al final he tenido una carrera muy bonita.

"El personaje del fútbol se queda en el campo y llegas a la casa y lloras porque eres un seres humanos. Eso es lo que mucha gente no entiende. Yo voy a ese tema de que mucha centeno sabe lo que pasad atrás de un partido, lo que sufrimos, y que de alguna otra forma no somos piedras, a algunos nos afecta más que a otros, y a raíz de eso uno toma esas decisiones y de eso vive", agregó.

Finalmente, y en un terreno más deportivo, el periodista Federico Bulos le preguntó por su admiración por Juan Román Riquelme. "Mucha, demasiada. Una vez dijo que yo no iba a volver a meter un gol como el de la final y metí dos más. Pero es un grande y crecimos viéndolo, yo crecí viéndolo, lo admiro demasiado y se lo he expresado en varias oportunidades de que ha sido un referente para mi posición y para mi fútbol", recordó.

Tras la histórica final en Madrid, Román había señalado que Quintero iba a volver a patear y no la iba a meter "nunca más".