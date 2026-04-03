Thiago Tirante sorprendió a Ben Shelton y Román Burruchaga será su rival en semifinales en Houston

Dos impactos, dos sacudones en el ATP Tour protagonizados por tenistas argentinos. En Houston, Thiago Tirante firmó una de esas actuaciones que rompen pronósticos: derrotó al estadounidense Ben Shelton, número 9 del ranking mundial y máximo preclasificado, por 6-7 (5), 6-3 y 6-4. La diferencia de 74 puestos entre ambos no encontró correlato en la cancha, donde el argentino impuso condiciones y avanzó a las semifinales del ATP 250. En tanto, Román Burruchaga hizo su parte: venció a Learner Tien (22°) y habrá duelo de compatriotas en semifinales.

El triunfo de Tirante no solo tuvo impacto por el nombre del rival, sino también por la forma. Tirante sostuvo un nivel elevado durante todo el partido y no cedió su servicio en ningún momento. Frente a uno de los mejores sacadores del circuito, logró quebrar en dos oportunidades y neutralizó una de las principales armas del estadounidense. Esa solidez resultó decisiva para revertir un inicio adverso y construir una victoria que reconfigura su presente inmediato.

Thiago Agustín Tirante devuelve la pelota al estadounidense Ben Shelton durante los cuartos de final individuales del Campeonato Masculino de Tierra Batida el 3 de abril de 2026 en el River Oaks Country Club en Houston, Texas Icon Sportswire - Icon Sportswire

El platense, ubicado en el puesto 83 antes del torneo, alcanzó así su segunda victoria ante un jugador del Top 10. Dos años después de derrotar al número 8 de ese momento, Rublev, en su camino a su única semifinal ATP, en Bastad 2024. El dato adquiere mayor relevancia si se considera el contexto: Shelton llegaba como primer preclasificado y con respaldo estadístico. Sin embargo, Tirante encontró respuestas en su potencia desde el fondo y en un servicio confiable, que incluyó ocho aces y un porcentaje cercano al 90% de los puntos ganados con el primer saque.

“Estoy muy contento con esta victoria, mi segunda victoria en el Top 10, así que estoy muy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo con mi equipo”, dijo Tirante tras el partido. “Sabía que Ben era un jugador muy difícil, un gran jugador, así que tuve que arriesgar más en algunos momentos del partido”. Y agregó: “Tenía que ser mentalmente fuerte todo el tiempo e intentar romper su servicio. Saca de maravilla. Hice lo mejor que pude”.

El triunfo de Tirante ante Shelton

“Tengo el nivel. Los partidos son partidos. A veces se aprende, a veces se gana”, declaró el joven tenista de 24 años. “Pero estoy muy contento con el nivel que mostré a la gente de aquí, a mí mismo también, a mi equipo y estoy muy satisfecho con eso”.

Más allá del resultado puntual, el impacto se traslada al ranking. De manera virtual, el argentino asciende hasta el puesto 71, el mejor de su carrera. En caso de avanzar a la final, podría escalar hasta el 64°. Ese salto refleja una progresión sostenida y confirma que su rendimiento ya no se ajusta a la posición que ocupaba al inicio de la semana.

Shelton acumulaba una racha de 21 victorias y 5 derrotas en suelo norteamericano desde julio, destacando sus títulos en el ATP Masters 1000 de Toronto en agosto y en Dallas en febrero. Su objetivo era alcanzar su decimocuarta semifinal, la tercera en polvo tras las de Houston 2024 y Múnich 2025.

Su récord contra argentinos era de 12 victorias y 1 derrota, siendo su única derrota ante Báez en los cuartos de final de Auckland a principios de este año. Ahora hay una más.

Burruchaga también avanzó y sostiene su crecimiento

Román Andrés Burruchaga atraviesa el mejor momento de su carrera y lo ratificó con otra actuación destacada en Houston. El argentino, 77° del ranking mundial, superó también a un estadounidense, Learner Tien (22°), por 7-5 y 6-4 en una hora y 34 minutos, en un partido que consolidó su evolución competitiva.

Roman Andres Burruchaga atraviesa el mejor momento de su carrera Icon Sportswire - Icon Sportswire

El hijo de Jorge Burruchaga, campeón del mundo en México 1986, a los 24 años alcanzó por primera vez las semifinales de un torneo ATP. Ese paso marca un hito en su trayectoria y se traduce también en el ranking: de manera virtual, asciende 11 posiciones y se ubica en el puesto 66 del mundo.

La victoria de ambos garantiza presencia argentina en la final del certamen. En semifinales, Tirante y Burruchaga se medirán este sábado, los dos en pleno ascenso de sus carreras. Será el primer cruce entre ambos en el nivel ATP, aunque el historial en Challenger favorece a Burruchaga por 3-1. Ambos llegan con confianza, resultados recientes y la ambición de capitalizar una semana que ya es significativa para sus carreras.

Como contracara, Tomás Etcheverry no pudo convertirse en el tercer argentino clasificado para las semifinales de Houston: perdió ante Tommy Paul por 6-4 y 6-2. El platense acumulaba 7 triunfos consecutivos en polvo tras ganar el Río Open, en febrero pasado, pero no pudo ante el 21° del ranking mundial.