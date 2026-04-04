Manchester City goleó a Liverpool con un hat trick de Haaland y avanzó a la semifinal de la FA Cup

Fue un torbellino. Manchester City no tuvo piedad con Liverpool. La diferencia de jerarquía y nivel actual quedó evidenciada en el Etihad Stadium, donde los locales aprovecharon la capacidad de Erling Haaland en el área para llevarse un triunfo aplastante: 4 a 0 con tres tantos del rubio noruego y pase a las semifinales de la FA Cup, donde se cruzarán con el vencedor del encuentro entre Chelsea y Port Vale.

Para Liverpool, que dejó a Alexis Mac Allister en el banco de suplentes, todo empezó a derrumbarse pasada la media hora de juego. Virgil Van Dyjk taló abajo a Nico O’Reilly y el claro penal lo cambió por gol Erling Haaland. Los Reds sintieron el impacto. Los Citizens olieron sangre y fueron por más.

Tres goles anotó Erling Haaland este sábado ante Liverpool DARREN STAPLES - AFP

Antes de que terminara la primera parte, el City agrupó futbolistas por la derecha de su ataque y todo terminó en un pase al vacío hacia Semenyo, que colocó un preciso centro para que Haaland cruce un cabezazo imposible de descifrar para el arquero Mamardashvili. Los Reds sintieron el impacto de irse al entretiempo 0-2.

Cuando Mohamed Salah reveló durante la pausa por las fechas FIFA que se marcharía al final de la temporada, surgieron muchas preguntas. Una de ellas era sencilla: tras una campaña complicada, ¿le quedaría un último gran momento? Se esperaba que fuera este. No jugó con Egipto por una lesión, pero se guardó para el gran encuentro ante el City. Ocurrió todo lo contrario. Falló el penal que le hubiera dado el descuento. Y frustrado, fue reemplazado a falta de 20 minutos para el final.

Mohamed Salah salió reemplazado en el minuto 77; su ciclo en Liverpool está llegando a su fin DARREN STAPLES - AFP

Ni tiempo tuvo de reaccionar Liverpool, que ya Manchester City volvía a golpear en el inicio del segundo tiempo. A los 5 minutos, tras una exquisita asistencia de Cherki, Semenyo definió como si tuviera un guante en su pie izquierdo para batir al arquero rival en un mano a mano adentro del área y poner el 3-0. En la foto, otra vez Van Dyjk, que vivió una verdadera pesadilla en la zaga de Liverpool.

Pero a Haaland le quedaba algo más en su tanque de combustible. Siete minutos más tarde, una triangulación terminó con el resultado definitivo: Doku abrió el juego para O’Reilly que dentro del área dio el pase atrás para que el noruego la mandara al fondo del arco. Hat trick para Haaland, que llega a la admirable marca de 157 goles en 190 partidos con la camiseta de Manchester City.

Para mayor oprobio de Liverpool, un penal concedido por Matheus Nunes, que le cometió infracción a Ekitike dentro del área, no pudo ser aprovechado para descontar. Mohamed Salah se perfiló, pero su zurdazo fue leído por James Trafford, que dejó su arco en cero.

Algunos aficionados del Liverpool abandonaron el estadio antes del final, mientras que la afición local les dedicaba cánticos burlones.

La visita al PSG el miércoles cobra una importancia aún mayor para el técnico del Liverpool Arne Slot y su equipo, quinto en la Premier League y en la pelea por disputar la próxima Liga de Campeones.

El Manchester City jugará las semifinales de la Copa de Inglaterra por octavo año consecutivo, a finales de abril, contra un rival aún por determinar.

El equipo de Pep Guardiola ganó la Copa de la Liga antes del parón internacional de marzo, en la final ante el Arsenal (2-0), el actual líder de la Premier League del que le separan nueve puntos, aunque tiene un partido menos.