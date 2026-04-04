Horario de Independiente vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 hoy

El Rojo y la Academia se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 13, con mucho en juego como supone cada clásico en el fútbol argentino
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Independiente y Racing protagonizan este sábado una nueva edición del clásico de Avellaneda, en el partido más atractivo de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, por el Interzonal de la jornada. El encuentro comienza a las 17.30 (horario argentino) en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. La transmisión televisiva estará a cargo de las señales ESPN Premium y TNT Sports, y el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
El presente de ambos equipos muestra realidades opuestas. El Rojo atraviesa un momento complejo en el Grupo A y se ubica en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos, fuera de la zona de clasificación a los octavos de final. El equipo de Gustavo Quinteros ganó apenas uno de sus últimos seis partidos y en la jornada pasada perdió 2 a 1 frente a Talleres de Córdoba como local por los goles de Augusto Schott y Valentín Dávila, mientras que Gabriel Ávalos anotó para el Independiente.
Para este clásico, en el que intentará reponerse y empezar una racha positiva que le permita meterse en la próxima ronda, Quinteros prepara una formación compuesta por Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto.
Por su parte, la Academia llega con un ánimo renovado tras un comienzo de año irregular. No registra derrotas desde el 2 de febrero, cuando cayó 3 a 1 ante Tigre en la tercera fecha. Se mantiene en el quinto puesto de la zona B con 18 unidades, misma cantidad que Rosario Central, aunque con mejor diferencia de gol. Viene de ganarle 2 a 1 a Belgrano como visitante con tantos de Adrián Martínez y Marco Di Césare (Lucas Zelarayán anotó para el Pirata).
El probable once inicial de la visita, que en los últimos años logró conseguir buenos resultados en varias ocasiones ante su eterno rival incluye a: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.
Independiente vs. Racing: cómo ver online
El clásico está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- TNT Sports.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
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