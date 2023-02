La contundente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la presencia de Passarella en el Monumental

escuchar

Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México ‘86, será homenajeado el próximo domingo en la cancha de River Plate, junto a otros jugadores millonarios que alcanzaron la gloria máxima, como Franco Armani, Roberto Ayala, Pablo Aimar, Norberto Alonso, Ubaldo Fillol, Oscar Ortiz, Héctor Enrique, familiares de Leopoldo Luque... y Daniel Passarella. La última vez que El Gran Capitán visitó el estadio Monumental fue en 2013, cuando todavía era presidente de la institución de Núñez.

El último recuerdo de Passarella en River es muy poco feliz: fue el máximo responsable del descenso del primer equipo, y producto de su gestión, hay dos causas abiertas en su contra. Sin embargo, el Kaiser, único argentino bicampeón del mundo, aceptó la invitación cursada por la CD millonaria. Este viernes, en el pase de programas entre F12 y F90 (ESPN), el periodista Nicolás Distasio aprovechó la ocasión para preguntarle a su compañero Ruggeri la opinión acerca de la presencia del exdefensor en el homenaje.

“¿Cómo imaginás que va a ser el clima, sobre todo con esto Passarella?”, indagó el cronista. Sin dudarlo, el Cabezón respondió: “Debería ser muy bueno. Porque es una fiesta de River, inaugurando una cancha de 83 mil personas, una banda de campeones del mundo. Entonces, tendría que ser todo una fiesta, ¿no?”.

Lejos de evadir el urticante tema, Oscar sacó el tema y dijo: “Me gustaría, por supuesto, que a ese enorme jugador que tuvo el futbol argentino de seis (6), lo reciban muy bien”.

Daniel Passarella, en una de sus últimas apariciones públicas; este domingo, dirá presente en el homenaje que le hará River a sus campeones del mundo

En ese momento, intervino el conductor Sebastián Vignolo y dijo, sobre Ruggeri: “Él le tiene un gran respeto a Passarella como futbolista. Y admiración”. “Sí, ¿cómo no le voy a tener admiracion, respeto? Jugamos en el mismo puesto. Estábamos por jugar juntos, y se enfermó ahí en México. Porque si no éramos la pareja central”, indicó El Cabezón respecto de su participación en el campeonato Mundial de 1986.

“¿Cómo no voy a tener respeto por un tipo que salió dos veces campeón del mundo? Pero aparte, con la categoría, lo que fue para River, lo que hizo en River como jugador y entrenador” reforzó Ruggeri acerca del Kaiser. Allí, Distasio le preguntó a Ruggeri: “O sea, le pedirías al hincha de River que tenga respeto”. Contundente, Oscar replicó: “Sí”.

Luego, el columnista identificado con River fue aún más allá, y le preguntó al exjugador: “¿Y tendrías un gesto de acompañarlo, ¿de ponerte al lado de el? Porque vos sos un tipo muy querido en River?”. “Sí, total” respondió, rápidamente, el exfutbolista, quien deseó que la gente festeje, que gane River y que termine todo bien”.

Respecto de su vínculo con Passarella, Ruggeri admitió que hace mucho que no habla con el Kaiser, y remarcó las dificultades que tuvo para comunicarse. “No es sencillo hablar directamente con él. No atiende mucho el teléfono. Te atiende el hijo”.

Por último, sobre quién debería llevar la réplica de la Copa del Mundo que se verá en el Monumental, Ruggeri indicó que debe tomarla “el que quiera”. “Nosotros estamos todos. Pero si la agarra (Passarella), la ganó, él la levanto, ¿por qué no?”.

LA NACION