El entrenador de la selección de fútbol de Chile, Ricardo “El Tigre” Gareca, contó este viernes la razón por la cual dejó afuera de la primera convocatoria al frente del conjunto chileno a una de sus estrellas, el delantero Ben Brereton. “Ha tenido el tiempo suficiente para aprender a hablar español”, lanzó sobre el jugador del Sheffield United de la premier league inglesa, nacido y criado en Inglaterra, pero de madre chilena.

Brereton, de 24 años, juega para la selección chilena desde la Copa América de 2021 que se desarrolló en Brasil, según recordó Gareca, quien en ese torneo dirigió al seleccionado de Perú, que se ubicó en el cuarto lugar luego de perder en el último minuto del partido por el tercer puesto ante Colombia. La Argentina se consagró campeón de esa copa tras vencer a Brasil en la final.

“Me gustaría que aprenda español. Creo que es importante. Si hay un interés realmente de poder estar en la selección debería aprender español porque eso tiene mucho que ver con la convivencia, tiene que ver con el día a día”, expresó el Tigre, quien en la Copa América de 2019 consiguió el subcampeonato con Perú y el año anterior logró clasificarla al Mundial de Rusia tras 36 años sin acudir a la cita máxima del fútbol.

El Tigre dijo que “trascurrido ese tiempo” le “llamó la atención que no hablara español porque lógicamente representa a la selección”. “Lo considero fundamental para la comunicación dentro del campo de juego y fuera”, insistió el exentrenador de Vélez.

Gareca, no obstante, no le cerró las puertas a que el jugador de origen inglés vuelva a ser convocado. “En la medida que yo vea que haya ese interés, por supuesto que el interés nuestro es permanente”, afirmó y agregó: “Eso no le va a restar posibilidades de que esté en la selección en un futuro. Simplemente ahora la decisión es esta”.

El exjugador de la selección argentina, quien jugó en River y también en Boca, entre otros clubes, debutará al frente de Chile en un amistoso ante Albania el próximo viernes 22 de marzo. Luego, jugará contra Francia, subcampeón mundial, tres días después.

En su primera convocatoria, Gareca sorprendió, además, con la vuelta del histórico arquero Claudio Bravo, de 40 años, con pasado en la Real Sociedad y el Barcelona y actualmente “uno” del Betis, también de España. El Tigre dejó afuera a dos pesos pesados en su lista: el mediocampista Arturo Vidal, de pasado por el Barcelona, y el defensor Gary Medel, exjugador de Boca, entre otros clubes.

Destacadas actuaciones

Brereton acumuló buenas actuaciones en la selección chilena, por lo que se ganó un lugar destacado en el equipo y también ser una fija en el once titular. En la Copa América de 2021 hizo el gol de la victoria por 1 a 0 ante Bolivia, en lo que fue el único triunfo de Chile en los cinco encuentros que disputó en el torneo.

Luego, anotó tres goles en los últimos partidos de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, cita a la que Chile no clasificó. Uno de esos goles se lo hizo a la Selección Argentina en el partido en el que el equipo liderado por Lionel Messi ganó por 2 a 1 de visitante en la ciudad de Calama. Su gol representó el empate de Chile, pero tiempo después Lautaro Martínez puso el 2 a 1 definitivo.

Brereton debutó en 2017 en el Nottingham Forest, un mítico club inglés ganador de dos Champions League en 1979 y 1980, aunque de nulo protagonismo en las últimas décadas. Luego, pasó al Blackburn Rovers, donde sus actuaciones comenzaron a tener mayor repercusión y generaron que Chile se fijara en él y lo invitara a jugar para su selección.

El año pasado el jugador nacido en Inglaterra pasó al Villarreal de España, que tras unos meses lo cedió de vuelta a la premier league, pero a un equipo menor, el Sheffield United, selección que está última, con solo tres victorias en la liga y a 11 puntos de salir de la zona de descenso. En su último encuentro perdió 6 a 0 contra el Arsenal y Brereton no ingresó: estuvo en el banco todo el partido.

LA NACION