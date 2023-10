escuchar

Se trató de un momento muy especial en los Juegos Panamericanos de Chile. En la definición por la medalla dorada en levantamiento de pesas, la emoción se apoderó del lugar. El colombiano Rafael de Jesús Cerro dejó la piel y se llevó la ovación de todos, de los propios y de aquellos que se acercaron para ver la batalla final con el estadounidense Keizer Witte.

En la categoría +102 kg masculino la lucha entre Cerro y Witte resultó apasionante: la diferencia entre ambos fue de un kilo. El colombiano hizo un levantamiento total de 410 kg, mientras que el estadounidense logró 409. Por apenas 1 kilo se decidió la competencia.

Cerro debía levantar 225 kilogramos en su segundo intento de envión para superar a Witte: tuvo un buen arranque, pero no pudo completar el movimiento para dar el paso a la gloria. Entre lágrimas el colombiano se derrumbó, se tiró al piso y sintió que todo había acabado, no sólo porque no recordaba que tenía un último intento, sino porque el esfuerzo por hacer una nuevo implicaba muchísima concentración y una tremenda destreza física.

La alegría de Rafael de Jesús Cerro tras lograr su objetivo de levantar 225 kilos.

El público, cuando advirtió esta situación, comenzó a empujarlo para que se enfocara en volver a intentarlo. “ Pensé que era mi último levantamiento y me dio un poco de frustración, pero el entrenador me dijo que me quedaba uno. Retomé el ánimo, me animé de nuevo y pensé en ir por todo ”, dijo Cerro, luego de los festejos.

El pesista colombiano volvió por su último intento, el que tenía que asegurar para ganar el oro. Salió saludando a los espectadores, cubrió sus manos de magnesio y se paró frente a la barra olímpica con 225 kilos. “¡Ya lo tienes!” le gritaron desde las tribunas. Rafael de Jesús volvió a repetir un arranque correcto y finalizó el movimiento limpio para finalmente quedarse con la medalla dorada.

“La verdad es que Chile es 10 de 10, el acompañamiento del público estuvo excelente. Me gustó tanto que volvería a competir acá, sin lugar a dudas. La idea es clasificarme para los Juegos Olímpicos, tener una determinada cantidad de eventos y el mundial de Qatar será parte de eso . Vamos a esperar hasta allá para ver qué pasa”, dijo luego Rafael de Jesús Cerro.

La clasificación final marcó a Rafael de Jesús Cerro con un levantamiento total de 410 kilos, el estadounidense Keizer Witte con 409 y el ecuatoriano Dixon Arroyo se quedó en 371.

