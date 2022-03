La desopilante anécdota que contó Reynaldo Sietecase sobre Gerardo Rozín: “Rajó al enfermero porque era de Boca”

El mundo del espectáculo llora a Gerardo Rozín. Productor, periodista y conductor de TV y radio, supo cultivar amigos en el medio, entre los cuales se encuentra su coterráneo Reynaldo Sietecase. Ambos contaban, además de su pasión por el periodismo, con la característica de ser hinchas fanáticos de Rosario Central. Compañeros del exilio porteño, tal como le gustaba autodefinirse al fallecido animador, los dos se juntaban a ver con frecuencia los partidos del conjunto “Canalla”. Así fue hasta sus últimos días. En diálogo con Urbana Play, el cronista de Radio con vos reveló cómo fue el último encuentro futbolero que mantuvieron, que incluye una desopilante reacción del “Ruso”.

Gerardo Rozín, en uno de los tantos encuentros con su amigo Reynaldo Sietecase para ver a su querido Rosario Central @gerardorozin

El 20 de febrero, Boca Juniors recibió al equipo del Kily González en La Bombonera. Sietecase asistió a la casa de Rozín a verlo. El partido terminaría 2 a 1 en favor del conjunto xeneize, con goles de Cali Izquierdoz y Frank Fabra. En tanto, Luca Martínez Dupuy descontó para los visitantes. “Él ya estaba mal. Cuando llego a la casa, nos sentamos los dos para ver el partido. Estábamos esperando a Pedro (el hijo) que no había llegado, y estaba un enfermero que ya lo estaba acompañando, y me mira y me dice: ‘Qué absurda esta situación, ¿no?”.

Acto seguido, Reynaldo siguió: “Y le digo: ‘Sí, absurdo, qué se yo’. Y me dice: ‘Encima, este debe ser de Boca’. Se refería al enfermero. Me doy vuelta y le pregunto al enfermero: ‘¿De qué cuadro sos?’. Y el enfermero dice: ‘De Boca’. Y Gerardo le dice: ‘¿Te podés ir a la otra habitación?’. Le digo: ‘No, pará Gerardo no lo podés echar. Y me dice: ‘¿Me estoy muriendo y voy a ver el partido con un hincha de Boca?’. Y lo mandamos a la habitación. Y por supuesto perdimos, porque se trata de Central, por supuesto”.

La desopilante anécdota de Sietecase con Rozín en sus últimos días: "Lo rajó"

Tras admitir que Gerardo “podría ser un cuento entero de (Roberto) Fontanarrosa”, contó otra historia sobre un viaje que hicieron en 2014 para ver la final de la Copa Argentina que disputó Rosario Central ante Huracán en San Juan. “Me pasó a buscar por Vorterix a las nueve. Fuimos hasta Rosario en un avión chárter. Central pierde por penales después de ir ganando. Le faltaba meter un penal y ganaba. Nos venimos destruidos. Todo en 24 horas, eran las tres de la mañana y veníamos en la ruta”.

Resulta que en el viaje de vuelta, el tema de conversación era uno solo: la derrota de Central. Esto le disgustó a Sietecase, quien le propuso a su amigo hablar de otra cosa. La reacción de Rozín fue por demás inesperada: “Me dice: ‘Bueno, está bien’. Y se queda mirando un rato la ruta, manejaba él. Me dice: ‘¿Te acordás del accidente de Lapa?’. Le digo: ‘Sí, cómo no me voy a acordar’. Y me preguntaba cosas de eso. Y me dice: ‘¿De qué se hablaba al otro día? De la tragedia’. Y me dice: ‘¿De qué querés que hablemos, bol...? Perdió Central la final de la Copa Argentina. Si no querés que hablemos de eso, no hablemos de nada. La gente habla de las tragedias’”.